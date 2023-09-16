《跨月比赛》为中秋故事注入新生命

《跨月比赛》

时间：9月23日（星期六）下午2时／傍晚5时

地点：佳伟剧院天台花园（3615 Jalan Bukit Merah S159461）

票价：32元

购票：www.sistic.com.sg/events/race0923

看点：友谊、陪伴与功成名就，该选择何者？在日益内卷，追逐优绩主义的社会中，《跨月比赛》反其道而行，借由家喻户晓的中秋故事人物，重新探讨成功的真正本质。这场演出邀请年轻家庭，包括5到10岁的观众，一同踏上旅程，感受友情、坚毅精神和自我探索的可贵价值。

在浩瀚宇宙中邂逅嫦娥、玉兔和吴刚，在月上生活多年的三人如何在比赛中一决胜负，争得回返地球的难得机会。为了抢占先机，三者使出浑身解数，殊不知这也是一场智力、技能和友情的考验。

《跨月比赛》由张佩思（弓心）制作和编剧，为古老传说的角色注入新生命。她提到，这部剧作赞颂了友谊的力量，也鼓励观众拥抱自我的独特性，失败并不可耻，因为十指有长短。在生命高低起伏的际遇中，人们的情绪也会跨越高山低谷，这部剧也传达这一讯息：即使身处竞争或困境中，成为相互支持的朋友仍然重要。

佳伟剧院执行总监Priscilla Khong-Espinosa则希望，通过这部奇妙的作品点亮观众的想象力，创造更加包容的社会。