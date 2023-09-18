尤今《杏坛岁月》新书发布 展现语文学习和文艺创作之道

作家尤今有另外一个身份，即一名中学教师。尤今的教学经验非常丰富，她曾执教于邻里中学、初级学院，近年也频频受邀到各大院校开设创作班，对各种形式的教学了如指掌。

《杏坛岁月——我的教学理念与实践》是尤今献给家长、老师和莘莘学子的书。不同于尤今一贯的游记主题，在这本书中，尤今将创作的焦点与她自身27年的教学经验相结合，通过36篇纪实散文为读者呈现身为老师的心路历程与教学心情，用抒情的笔调为读者展现语文学习和文艺创作的可行之道。

如今，许多新加坡年轻华人因为各种原因而抗拒华文的学习。在这种情况下，语文老师面临着极大的教学挑战。尤今非常热爱教师这一职业，面对困难时她始终坚信，只要有爱，教师就会有源源不断的动力和创造力。她说：“这些美丽绝伦的方块字，是釉彩，是精神的维他命，能让学生贫瘠的心灵茁壮地成长。我最终的目标只有一个，那就是让莘莘学子爱上华文。”

《杏坛岁月》一共分为五辑：《五彩的赞美》《开屏的孔雀》《看》《摇橹的人》以及《一双翅膀》。尤今借由这几个部分，向读者展现了“教”与“学”中，教师与学生、学生与家长、家长与教师三方之间的重要关系。她不仅畅谈了自己的教学理念，还分享了创意写作的概念，并以自己教学生涯中的真实故事，在呈现校园、教学、家庭中存在的一些问题的同时，展现了温暖的人间真情。

配合新书出版，尤今将在9月24日（星期天）举行发布会，与读者分享教学生活的心路历程，并通过新书内一些或喜或悲的故事来阐述自己的教育经验和教学理念。此外，音乐制作人蔡忆仁和新闻工作者李跃汉也将在发布会上分享他们和尤今老师的师生缘。

《杏坛岁月——我的教学理念与实践》新书发布分享会

9月24日（星期日）

下午2点半至4点半

国家图书馆5楼（Possibility Room and Imagination Room）

报名电邮: info@lingzi.com.sg／电话: 62935677（玲子传媒）

线上报名: https://cutt.ly/youjin