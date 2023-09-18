《女人再约》五位作者以文结缘

本地五位写作人芊华、张秀美、丛卉、杨放与唐晓岚合出新书《女人再约》，9月24日（星期日）下午2时在国家图书馆大厦16楼观景阁举办发布会。

何谓“再约”？2016年，芊华、张秀美、丛卉、唐晓岚与舒然、华萍合著《女人之约》，七年后组合稍有变化，但依然以文会友，是为“再约”。

本来五人2019年就相约出版，无奈碰到疫情，各自为生活劳心劳力，如今终于成书。

她们的缘分由《赤道风》杂志开始。方然与芊华夫妻俩一手包办这份杂志的编务，直到2018年第100期交棒，多年来与许多投稿者结缘。因为投缘，芊华会约张秀美、丛卉、杨放、唐晓岚几位文友送杂志，吃吃喝喝聊着聊着就聊出一本合集来。

杂志上看见彼此文字，她们会给对方打电话谈想法。杨放说，芊华在写作方面不断鼓励她。

《女人再约》五位写作者写五个主题，张秀美画“食色”，丛卉说“琴话”，芊华品“茶房”，唐晓岚忆“酒戒”，杨放话“鸟语”。丛卉说：“这显示我们每个人的生活偏好都不一样。”林高则在序言中写道，这“差不多涵盖一个人每天物质上之所需以及精神上之营养。”

《女人再约》新书发布会

9月24日（星期日）下午2时至4时

国家图书馆大厦16楼观景阁

报名电邮：equatorialwind@gmail.com，或拨电63373733