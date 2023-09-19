文化讲座：三人说《世事任君谈》

吾庐俱乐部与醉花林俱乐部将于9月24日星期日下午2时，假醉花林俱乐部二楼C厅，联合主办文化讲座“三人说《世事任君谈》”。资深报人锺天祥、李永乐、严孟达应邀为主讲人，合作导读早报前总编辑林任君评论文集《世事任君谈——报人生涯一得之愚》。

这是吾庐俱乐部与醉花林俱乐部继2018年联合主办文化讲座“中美贸易战及其未来”之后，时隔四年再度携手联办文化活动，本次讲座也是吾庐文化讲座系列的第78场。

由焦点出版社出版的《世事任君谈——报人生涯一得之愚》，是一部676页宏篇巨著，不单是一位资深报人的评论文集，更折射了《联合早报》以至新加坡媒体的发展轨迹。

全书分三辑：媒体、文化、时事。“媒体”辑梳理了林任君在早报各个报庆的回顾与前瞻，以及在国内外多个论坛和媒体专访中，对国内外媒体现况与发展趋势的观察。“文化” 辑突出了华文报与华社的共生关系，以及林任君对本地华文生态的关注。“时事”辑题材广泛，内容深刻，是林任君近40年新闻事业的缩影——厘清事实，打假较真，维护国家利益。

在这次的导读活动中，锺天祥、李永乐与严孟达，将分别导读媒体、文化、时事三辑，剖析讲解文字内外的深邃故事，林任君也应邀在问答与交流时段，与听众现场互动。

有兴趣出席讲座者，可通过此链接注册，或将中英文姓名WhatsApp至92332329报名。现场可以优惠价25元购书（原价30元），林任君也会在讲座开始前，下午1时20分至50分，为读者签名。