华族舞蹈剧场携原创作品 两海外艺术节登场

步入后疫情时代，海外各类艺术节复苏，本地舞团也凭高素质作品获邀参与其盛。

本地华族舞团新加坡华族舞蹈剧场近期接连参加了印度尼西亚的两个国际艺术节，分别是8月31日至9月2日在中爪哇省梭罗市举行的“梭罗国际表演艺术节”（Solo International Performing Arts），以及9月4至5日在南加里曼丹省的马辰市举行的“马辰国际表演艺术节”（Banjarmasin International Performing Art）。这两个艺术节旨在促进国际间的文化交流和艺术合作，为艺术家提供展示才华的机会。

华族舞蹈剧场在这两个艺术节上分别带来两个原创作品，分别是舞蹈剧场艺术总监梁杰旎的《间》和舞蹈剧场创意总监苏健龙的《望春风》。此外，他们还在位于梭罗市的国立职业高中SMK Negeri 8 Surakarta，上演了两支作品：《幽兰·花香》和《大丽花》，分别由舞蹈剧场创团艺术总监林美琴和梁杰旎编创，也是舞蹈剧场近期专场演出《花·语》中的选段。

分享参加国际艺术节对舞团的积极影响，梁杰旎说：“这两次参加艺术节的经历为华族舞蹈剧场开启了更多可能性，还收到了参加其他国际艺术节的邀请。总的来说，参与国际艺术节的经历对于华族舞蹈剧场来说，是一次有意义的文化交流和表演机会。”

苏健龙也说，能在国际舞台上表演，让华族舞蹈剧场的成员感到振奋和满足。“舞团成员们不仅与来自世界各地的艺术家共享舞台，本地作品更获得了国际观众和艺术团体的认可和回响。这次文化交流不仅有助于加强国际艺术交流，还让新加坡艺术在国际舞台上得以展示，为我们带来了宝贵的机会。”

“梭罗国际表演艺术节”的总监Irawati Kusumorasri说：“我很荣幸能在第15届梭罗国际表演艺术节上，看到新加坡华族舞蹈剧场的演出。作品为我们的观众留下深刻印象，希望能在未来的国际艺术节中继续看到该团佳作。”

新加坡舞团玛雅也参与艺术节

在这两个艺术节中，还有另一支来自新加坡的舞团：玛雅舞蹈剧场（Maya Dance Theatre）。能够和玛雅共享国际舞台、相互支持，并推广本地艺术，让华族舞蹈剧场倍感振奋。

据资料，“梭罗国际表演艺术节”创立于2009年，旨在通过各种表演艺术形式，如舞蹈、音乐、戏剧和杂技，促进国际关系。2023年该艺术节主题是“Say All with Arts”，聚集了14个来自印度尼西亚的当地艺术团体，和来自日本、立陶宛、马来西亚、韩国、新加坡和台湾等国家与地区的七个海外艺术团体。

“马辰国际表演艺术节2023”则是由“梭罗国际表演艺术节”团队和马辰市，共同举办的首届国际艺术节，其主题是“My River My Inspiration”。该艺术节汇聚九个来自印度尼西亚的当地艺术团体，和来自日本、立陶宛、马来西亚、西班牙及新加坡的六个海外艺术团体。