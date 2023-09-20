科幻为体 戏曲为用《八仙变数》显神通

九年剧场与台湾兴传奇青年剧场联手，打造科幻寓言剧《八仙变数》。现代科技元素浓厚的剧情中，试验京剧元素能为现代戏剧，甚至近未来题材提供怎样的养分？科幻摩登的妆造，传统与现代之间的化学反应，两地演员的能量由此交汇。

逻辑的基础是道德，科技的尽处是人性？以科幻为体、戏曲为用，九年剧场与台湾兴传奇青年剧场联手打造科幻寓言剧《八仙变数》。

国家首脑遭绑架，另一边厢是透过数据分析预测未来的超级电脑，可以控制脑袋的科技，皆为《八仙变数》剧作定下近未来（near future）的科幻基调。还有反政府组织，待破除的密码和内鬼，谁拥有至高无上的掌控权？故事灵感来自科技与道德间日益紧张的拉锯战，更以引人入胜的悬念和计中计设定，带来科技和人类关系的新视角。

开创多元表演形式

这次与九年剧场合作的兴传奇青年剧场，是台湾当代传奇剧场的青年支部。它传承戏曲经典，同时积极开创多元表演形式的使命，以及重视演员训练的理念，都与九年剧场不谋而合。《八仙变数》导演兼编剧谢燊杰提到，兴传奇团员的年龄都是二三十来岁，却都具备深厚扎实的京剧底子，两团合作可实验传统与现代之间的化学反应。

现代科技元素浓厚的剧情以外，剧名很难让人不去联想民间传说《八仙过海》，与戏曲剧团的合作也必然勾起疑问：传统与现代，东方和西方艺术的交汇点在哪里？传统文化固然是华语剧团之间的共通处，但更深一层的含义在于民间智慧和力量的体现。

八仙代表平民价值观

谢燊杰指出，八仙分别代表男女老少和富贵贫贱，并且都由凡人经过修炼，度化成仙，在他看来，神的形象表现了平民百姓的价值观，也意味着普通人能凭借努力变得强大。

再说现代，人工智能的话题不分领域地渗入大众视角。谢燊杰认为科技的根本是人性，人怎么思考、生活、有怎样的道德观，都影响到他们如何利用科技。“我们在使用这些产品的同时，也交出许多个人信息，对各种协议和要求说同意，即使认清这些，也确实难以摆脱科技。掌控科技者如此强大，以至于它成了双刃剑。”

超级电脑会不会成为唯一的神？凡人都有弱点和私心，但科技又是否恒久客观正义？但看《八仙变数》如何为观众显神通。

《八仙变数》意图将戏曲元素拆解应用在剧中，包括节奏、台步和唱腔。（主办单位提供）

在排练的过程中，剧团也不断设想应用戏曲元素的可能性，将京剧的节奏、台步和唱腔等美学拆解应用，或混入现代元素作为对峙和反差。在谢燊杰看来，兴传奇的创作方向主要带观众走近京剧，但这次《八仙变数》却是反过来，试验京剧元素能为现代戏剧，甚至近未来题材提供什么养分。在科幻摩登的妆造下，我们见到两批演员的能量交汇，对于编导已经回答太多次的问题——“本剧的戏曲成分有多少？”，答案大概很难用百分比数字来量化。

《八仙变数》由两地创意团队共同创制，在卡司上有本地演员徐山淇、庄舒怡和洪正恒，以及台湾演员朱柏澄、杨瑞宇、林益缘、黄若琳和陈允雯。观众也能欣赏到黄志伟的布景设计、陈俊兆的灯光设计、刘常庆原创音乐，以及柯王加乐及黄志豪设计的近未来服装。

《八仙变数》先于9月22日至24日在台北演出，再于10月6日至8日在新加坡义安公司剧院演出。（主办单位提供）

《八仙变数》