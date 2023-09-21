城市书房办分享会 挖掘港台记忆

来临周末，城市书房将举办两场分享会，挖掘台湾与香港不为人知的记忆。

杜晋轩新作《北漂台湾》整理马来西亚人流动到台湾的移民史。（互联网）

旅居台湾的马来西亚作家杜晋轩继《血统的原罪：被遗忘的白色恐怖东南亚受难者》之后，完成新作《北漂台湾：马来西亚人跨境台湾的流转记忆》，梳理近70年马来西亚人到台湾的移民史。

香港艺术工作者樊乐怡2017年起，收集香港游乐场故事，从设计者和公众的记忆，致力还原1960至80年代的香港游乐场故事，出版《香港抽象游戏地景》。

此外，“世界动荡 我们读书”读书会也将借城市书房，结合线上与现场活动，讨论诺贝尔文学奖得主、已故葡萄牙作家萨拉马戈代表作《盲目》。

《北漂台湾》分享会

主讲：杜晋轩

9月30日（星期六）下午3时至4时30分

报名：forms.gle/WeZAJEDLyNwu2F1w9

《香港抽象游戏地景》分享会

主讲：樊乐怡

10月1日（星期日）下午1时30分至3时30分

报名：forms.gle/fzuzs9CUbMG3inxo7

世界动荡 我们读书（Zoom与现场同步）

10月1日（星期日）下午4时到傍晚6时

报名：forms.gle/g8WSMDhGWf9Trrqr6

地点：城市书房（387 Joo Chiat Road #03-02 The Modules S427623）