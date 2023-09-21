城市书房办分享会 挖掘港台记忆

来临周末，城市书房将举办两场分享会，挖掘台湾与香港不为人知的记忆。
旅居台湾的马来西亚作家杜晋轩继《血统的原罪：被遗忘的白色恐怖东南亚受难者》之后，完成新作《北漂台湾：马来西亚人跨境台湾的流转记忆》，梳理近70年马来西亚人到台湾的移民史。
香港艺术工作者樊乐怡2017年起，收集香港游乐场故事，从设计者和公众的记忆，致力还原1960至80年代的香港游乐场故事，出版《香港抽象游戏地景》。
此外，“世界动荡 我们读书”读书会也将借城市书房，结合线上与现场活动，讨论诺贝尔文学奖得主、已故葡萄牙作家萨拉马戈代表作《盲目》。
《北漂台湾》分享会
主讲：杜晋轩
9月30日（星期六）下午3时至4时30分
报名：forms.gle/WeZAJEDLyNwu2F1w9
《香港抽象游戏地景》分享会
主讲：樊乐怡
10月1日（星期日）下午1时30分至3时30分
报名：forms.gle/fzuzs9CUbMG3inxo7
世界动荡 我们读书（Zoom与现场同步）
10月1日（星期日）下午4时到傍晚6时
报名：forms.gle/g8WSMDhGWf9Trrqr6
地点：城市书房（387 Joo Chiat Road #03-02 The Modules S427623）