天台是一个神秘的地方，这个很多时候都被锁上的天台据说存在很大的危险性，只要一个不小心从天台掉落，就会落在楼下的水泥地上粉身碎骨。

听到呼声。

“要不是你，也不用害到一个优秀学生需要去看心理医生，你是罪魁祸首。”信息进来了。

“不要以为自己做过的事可以掩盖过去，摸摸自己的良心。”信息进来了。

“为人师表，我以你为耻。”

信息进来了进来了又进来了……

明显的疲劳轰炸是要让你不要忽视某种力量，可以颠覆一个人的生死。

以前不是这样的，在还是学生的年代，老师的形象神圣不可侵犯，同学们都要昂头与老师说话。正因为这样，才有当老师的第一志愿。

“张老师，抗压力力太低了，要提升！”主任好像说着鼓励的话，又像在暗示什么。

“忍忍吧，一年很快过去的，明年就不是你的学生，换别人去受，你就脱苦海。”坐在隔壁桌的黄老师轻轻地拍了拍她的肩膀走了过去。

雅美看着对方孤独的背影，想起几个月前她在班上莫名其妙被同学恶搞，朝她脸上泼白粉，狼狈不堪的模样还被炫耀似的被挂上网。

闹事的同学虽然被揪进训育主任办公室，但学生家长坚持说孩子们不是恶作剧，是知道老师生日快到了，想给对方一个意外惊喜。

黄老师确实有被“惊”到，可惜没有“喜”，接着拿了好多天的病假。

黄老师不在的那几天，几个老师轮流代课，雅美也去了一回。终于明白黄老师面对的是头顶长角的魔鬼。

理想实现了，却不能让人高兴起来，她觉得好意外。当然包括一些的匪夷所思的事。

才刚来报到没几天，校方就给她安排了一项工作。空节的时候绕着校园走透透，确保没有学生在任何地方任何角落发生什么不应该发生的事，确保家长们想投诉都找不到缝隙。

为了能让老师和家长们更好沟通了解学生们的进展，在手机社交媒体建立聊天群组视为必要。虽然只限定在工作时间内，但没有家长会遵循这个守则。孩子是他们的第一，他们的每一件事都重要。群聊变成私聊，有的没的信息天天挤爆手机。

雅美发现自己的身份已经不只是一个老师那么简单，快变超人了，包山包海，样样都要完美漂亮。每次听到有同事辞职，她就在想，下一个会是我吗？

担任书法班的负责老师是雅美的“课外活动”。学校聘请书法老师来学校上课，她负责联系和行政的工作。大家都说这是份优差，比起那些每次都要带学生到校外参加比赛或活动的老师，工作明显轻松许多。当然，书法班的学生也有出去参赛的时候，只是每回都轻装上路。有时遇到负责华乐团的老师带队外出，看她爬上爬下帮忙搬乐器，满头大汗，雅美心里觉得自己还是幸运的。

再说，参加书法班的同学一致上都被认为是乖巧的学生，心思细腻，学业成绩优秀，有静下心来写字的耐性。但相处了一段时日，她发觉学生并不如想象中单纯，表面和谐，暗里有波涛。

祁峰就是个例子。表现一向优越的他，是校内外书法比赛的常胜军，加上学业成绩优秀，更是公认的模范生。但是这样的学生难免心高气傲，心胸阔不起来。刚加入书法班的剑雨，字没写得很好，但胜在够谦虚，能虚心学习，很快就爬头，锋芒盖过祁峰。

祁峰的反应异常强烈，每回上课，从他踏进课室的那一刻，看敌手的眼神就充满杀气，好像随时都想把对方吞掉一样。雅美不断观察着，不断默念着千万别发生什么事啊！这平静如海的课室，经不起惊涛骇浪。

偏偏有些事不是你想它不发生就不会发生。

30几度的高温蒸腾着校园里的每一寸走道。刚刚为了帮学生解决一些事情，她迟到了，进课室的时候，同学们已经开始在埋头习字，写着李白《将进酒》的前面两句：

君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。

课室里好安静，大家都聚精会神，林老师不断巡视着，从旁指点。

“唔，很好，有进步！”林老师来到剑雨桌边打量边满意地说。

隔壁桌的祁峰马上抛过来一个极度厌恶的眼神，还撇了撇嘴。但这样的表情掩饰得快，因为老师已经向他的方向走来。他停下了笔正等待着对方的夸奖，却没想到林老师并没有停下脚步，而是绕到后面同学的桌子去了。

男生有些愕然，感觉老师没有尊重自己，脸马上变色，沉了下来。雅美看在眼里，似乎感觉火山即将喷发，应该即刻上前安抚一下，行动还没有开始，便被眼前的一幕惊呆住了。

只见愤怒的祁峰突然抓起桌上洗毛笔的水杯走到剑雨面前，就朝对方的字帖泼了过去。

还没干透的“黄河之水”即刻散开，模糊了纸面，肆虐浑浊的黑色汁液随意“奔流”，四处窜逃，仓皇地沿着桌边滚落，滴滴答答……

整个课室里的人和物瞬间定格，大家茫然不知所措；包括行凶者，也在呆了半响之后才恍然惊醒，扔下手中的杯子，朝门口跑去。

事情就这样莫名其妙地炸开了，在一个宁静如常的下午。林老师气冲冲的跑去校长室投诉。烫手的球马上抛给了训育主任。办公室里一下子闹哄哄，相关人等都被留守调查。

重覆的叙述像播老歌一样没有新意，只有等待着当事人的出现，才能够把事情理清楚。

祁峰终于出现，是级任老师领进来的，后面还跟着他的父母。

雅美心里不得不佩服，行动真快！

男生倒是老实的，一开口便承认是自己的错误，理由是一时冲动，没想到后果，即刻向剑雨说了声对不起。父母也帮着嘴说话，向雅美和林老师道歉。

坦白从宽事情也就过去了，主任是这样说的。只可惜林老师咬住不放，认为学生的行为不能完全宽恕，起码要受到惩罚，记个过之类。家长一听就坐不住了，坚持自己的孩子不能被记过，他的人生不能有污点。雅美只觉得夸张，学生做错事受惩罚是让他明白自己的错误，从而学习成长，不是彻底保护啊！

过最后还是记了，不过祁峰却没有再来上课，家长的理由是孩子受不了打击得了忧郁症，正在接受治疗，学校对他不公，正考虑帮他转学。

接下来网上各种流言像苍蝇一样满天飞，事情的黑白翻了翻盘，增生了许多没有发生的细节，但人选择相信谎言。造事者被维护，牵连者罪不可恕。雅美的手机从此再也不安宁，各种的责问和恶意攻击像捅穿了一个蜜蜂窝，群蜂集体行动。

林老师走得真突兀，什么理由都没有。书法班很快来了新老师，而雅美却再也不是负责老师。她每天在学校都感到很压抑，没有人能帮她解决她所遇到的困境，大家都明哲保身，不想被牵连在内。

来自家长的是一种霸凌，选择无视是不是也是一种变相的霸凌？看着你死，我继续旁观。

上课的铃声响过很久了，雅美还茫然地在走廊上走着，越走越模糊，不知道该到那间课室去。

几个校工正搬运着大批的塑料椅子从楼梯间下来。过两天是校庆，学校有个很大型的庆祝活动，大家都在忙碌。通往天台的门敞开着，一道风灌入，吹得雅美清醒了几分。工人走远了还没折回来，她走了上去。

天台是一个神秘的地方，这个很多时候都被锁上的天台据说存在很大的危险性，只要一个不小心从天台掉落，就会落在楼下的水泥地上粉身碎骨。

不过天台是美的，此刻站在这里，不但可以俯瞰整个校园，附近葱葱郁郁的公园和远处鳞次栉比的建筑物，一切都在早晨的阳光中闪烁着独特的光芒。

就自己最不完美了。她正想跨出栏杆，一脚踩空然后摔落下去，让自己的血在水泥地板的缝隙中永远滋养着。

突然，听到呼声，她听到呼声，不知来自何方……