“I AM ___”聚焦社会边缘群体

艺起看：引录剧场“I AM ___”

场次：9月29日（星期五）晚上7时30分

9月30日（星期六）下午3时、晚上7时30分

10月1日（星期日）下午3时、晚上7时30分

9月30日（星期六）下午3时、晚上7时30分 10月1日（星期日）下午3时、晚上7时30分 地点：Goodman Arts Centre（90 Goodman Road Singapore 439053）

购票：https://www.eventbrite.sg/o/the-r10t-crew-70078498513

看点：当人们安于经济成就和精英主义共振叠加的回声室，引录剧场“I AM ___”却将镁光灯聚焦在社会边缘群体，奏响社会标准和自我价值之间的不和谐音。

“I AM ___”由剧场组合“The r10t Crew”呈献，成员都曾是《商业时报》绿苗艺术家基金的受益学生。这场引录剧场（Verbatim Theatre）透过第一手叙事，揭示边缘群体在成长经历中面对的严峻现状和挑战，也牵引出对身份认同和坚韧品质的思考。昔日的同侪踏出忙碌周旋的日常轨道，再聚首共同完成这部作品。随着从前的幼苗成树，他们借“I AM ___”邀观众一同回望各自选择的道路，也希望从更广阔的视角审视，在充满预设值的世界里，成功是否能有多重定义。