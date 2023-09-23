合唱艺术家重阳节献唱各地民歌

艺起看：“一枝红艳露凝香”音乐会

看点：由华夏文化促进会主办的“一枝红艳露凝香”音乐会，将于10月22日举行，汇集来自不同地域与文化的民歌、艺术歌曲与合唱歌曲。恰逢重阳节，也让音乐会别有一番滋味。

音乐会由本地合唱指挥桂乃舜策划，并带领新加坡合唱艺术家（Singapore Choral Artists）的25名成员呈献。音乐会分为四大部分，分别是中文歌曲、外文歌曲、新加坡合唱作品、轻和声歌曲。桂乃舜解释，轻和声即偏流行音乐或爵士风格的音乐。

桂乃舜说：“这场音乐会有四分之三的歌曲是本地作曲人作品，主题曲清平调更是我们团员之一谢杰聪特别为这音乐会所写的。其他作曲和编曲者也包括潘耀田、桂乃舜、萧茂育、吕联俊、水江天及郑万胜。”

中文歌曲包括起源于中国东北地区赫哲族的民歌《乌苏里船歌》以及《杜鹃花》《渔光曲》等；外文歌曲包括英国作曲家埃尔加（E. Elgar）的《小夜曲》，柴可夫斯基的《玫瑰之冠》；音乐会也将演出《偶雨》《小时候》《她走在美的光彩中》等本地创作。