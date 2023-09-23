Ballerinas双钢琴 赋予经典新生

艺起看：“Ballerinas”音乐会

地点：滨海艺术中心音乐室

时间：9月29日（星期五）晚上7时30分

票价：30元

购票：ballerinas.peatix.com

看点：本地青年钢琴家林恒悦与昔日同窗汪吉携手，从古典音乐文献中挖掘瑰宝，并以双钢琴演绎赋予经典新生。9月29日，她们将在滨海艺术中心再现“Ballerinas”音乐会，让音符在黑白键间翩然起舞。

林恒悦和汪吉都毕业于新加坡国立大学杨秀桃音乐学院，林恒悦之后在美国俄勒冈大学取得钢琴演奏博士学位，两人也曾在美国、中国和泰国等地搭档表演。2017年首次在新加坡举办“Ballerinas”音乐会，因许多曲目是歌剧和芭蕾舞的舞曲选段而得名，此次她们会再次演奏为双钢琴改编的法国歌剧《卡门》幻想曲。

“上次我们弹了《卡门幻想曲》，观众反响特别热烈。这首曲目热情奔放，展现爱情中充满激情狂野的一面。”林恒悦说：“而音乐会的另一首作品，拉赫玛尼诺夫的《第一号双钢琴组曲》相较之下则非常含蓄内敛，乐思灵感是由俄罗斯的诗歌而来。”

拉赫玛尼诺夫的《组曲》分为四个乐章，分别是《船歌》《爱之夜》《泪水》和《复活节》，由作曲家亲自编定标题，展现作品广袤的忧伤；英译版诗歌将投影在屏幕上，共听众参考解读。

林恒悦介绍，音乐会的另一道“主菜”是莫扎特的《D大调双钢琴奏鸣曲》，她说：“这部作品相当出名，尤其是看过日剧《交响情人梦》的观众，绝对会记得男女主人公弹奏第一乐章的经典一幕。”

音乐会上使用的装置钢琴，通过置放厚重的金属圈，改变钢琴的音色。（林恒悦提供）

而作为“开胃菜”，她们将演奏的开幕曲《泪雨》（“A Rain of Tears”）则是一首充满现代感的古老乐曲。原作为巴洛克时期作曲家维瓦尔第约在1717年创作的歌剧“Tieteberga”的优美唱段“Sento in Seno”，由美国钢琴家安德森（G. Anderson）为装置双钢琴改编。

“装置钢琴”（prepared piano）是指在钢琴琴弦上“做手脚”，塞入比如螺丝、格尺、橡胶等物体，改变钢琴原本的音色。此次她们将在钢琴琴弦上置放厚重的金属圈，让钢琴的音色更富颗粒感，模仿雨滴的音效与意象。而原唱段中的优美旋律，则以钢琴原声抒情演绎，相信会让观众耳目一新。

本场音乐会没有中场休息，而选择在莫扎特和拉赫玛尼诺夫这两部多乐章的大作品之间，插入一首《再见，诺尼诺》。这是一首缓慢深情的探戈舞曲，是阿根廷作曲家皮亚佐拉（A. Piazzolla）的代表作之一，也是悼念其父亲的挽歌。林恒悦说：“我们选择曲目的第一考量就是要够好听，能够打动人。”