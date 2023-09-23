新加坡室内乐节 公众可报名观摩排练

新加坡室内乐节发起人兼总监孟建山坦言，新加坡的艺术生态已不可同日而语。除了涌现大批专业人才，很多音乐爱好者也自发组织家庭音乐活动。这次的室内乐节，就是为他们而办。爱好室内乐的公众即日起可以自行组成重奏报名，观摩专业团体排练并获得单独指导。

新加坡室内乐节将在2024年1月举行，除了本地协和四重奏（Concordia Quartet），来自日本的“葵”三重奏（AOI Trio）等专业团体的音乐会，来临室内乐节的最大亮点是面向公众开放报名。爱好室内乐的公众即日起可以自行组成重奏报名，观摩专业团体排练并获得单独指导。

室内乐节发起人兼总监孟建山是本地资深艺术赞助者，也是re:Sound室内乐团的主席。早在2003年，孟建山就成立“The Chamber Players”音乐协会，主办室内乐节，不过在2005年举办第二届后无疾而终。

“当时在本地只有一个专业的室内乐团就是唐四重奏，杨秀桃音乐学院2003年刚刚成立，此外我们几乎找不到专业的演奏家，室内乐在民间的普及程度也不够。”孟建山说：“20年后，新加坡的艺术生态已不可同日而语。我们看到大批从杨秀桃音乐学院和其他国际知名院校毕业的专业人才，古典音乐的普及也更广泛，很多音乐爱好者们会自发组织家庭音乐活动。这次的室内乐节，就是为他们而办。”

工作坊专为爱好者而设

“室内乐节由两大部分组成——音乐会与工作坊。”介绍说：“工作坊专为爱好者而设，来自杨秀桃音乐学院的重奏团将在小提琴家王毓忠的指导下公开彩排。演奏者们被告知不要预先读谱，以尽可能展现一部室内乐作品排练的完整技巧。”

另一场工作坊则聚焦“舞台技巧”（theatre technique），孟建山说：“室内乐是舞台的艺术，更是沟通的艺术。每个声部之间要相互默契、有效沟通，才能奏出和谐的音乐。一些舞台技巧如眼神沟通、肢体语言在音乐演奏中也非常有效。”

孟建山从20年前就热心推动本地室内乐发展，如今他认为时机更加成熟。（受访者提供）

孟建山透露，目前已经有多个爱好者团体报名参加。当中有杨秀桃音乐学院的学生，有刚刚工作的年轻人，有初学乐器不久的成年爱好者，也有退休医生组成的重奏。他们将在1月27日和28日获得音乐家的单独指导，水平优异的团体还会受邀在室内乐节的闭幕音乐会上演奏。

“葵”三重奏故事令人振奋

参与音乐会部分的团体有协和四重奏、“葵”三重奏和杨秀桃音乐学院教授组成的重奏，杨秀桃音乐学院也是本次室内乐节的联办单位和主要的场地伙伴。

请来“葵”三重奏具有特殊意义。孟建山介绍，2016年成立的“葵”三重奏是2018年慕尼黑国际音乐比赛（Internationaler Musikwettbewerb der ARD）的头奖得主，该比赛由德国公共广播联合会（ARD）组织，是久负盛名的国际赛事。

“‘葵’三重奏在成立之初受到三得利室内乐学院（Suntory Hall Chamber Music Academy）的支持和指导，这是由日本企业赞助的教育项目。”孟建山说：“他们的成功故事让我倍感振奋，因此我特别希望和杨秀桃音乐学院携手，把这个音乐节两年一度，长久地办下去，推动本地室内乐的发展。”

新加坡室内乐节即日起开放报名，10月31日截止。报名网页：sgchamberfest.org/cma2024