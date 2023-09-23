六作家首次入围布克奖决审

2023年布克奖（Booker Prize）决审短名单揭晓，萨拉·伯恩斯坦（Sarah Bernstein）、乔纳森·埃斯科菲里（Jonathan Escoffery）、保罗·哈丁（Paul Harding）、保罗·林奇（Paul Lynch）、切特纳·马露（Chetna Maroo）与保罗·穆雷（Paul Murray）作品入围。

布克奖评委从长名单的13部作品中，选出晋入决审的六本书。

两作家出道作入围

这六位作家都是首次入围布克奖短名单。其中美国作家乔纳森·埃斯科菲里与英国作家切特纳·马露更是凭出道作入围。

马露小说《西巷》讲述11岁壁球少女Gopi在母亲死后，被父亲安排参与严酷训练以期成为世界级选手。渐渐地，Gopi被压缩入纯粹体育的世界，在孤独无助中，她遇到了13岁壁球少年Ged……

埃斯科菲里作品《如果我活得比你久》则回溯1979年，主人翁Topper与Sanya从动乱的牙买加金斯顿逃往美国迈阿密，成为不被当地欢迎的离散者。两人的孩子在负面环境中成长，该如何面对他们与父亲的紧张关系、金融危机与破坏力惊人的飓风安德鲁？

无独有偶，美国作家哈丁作品《另一个伊甸》也讲述离散的故事：1792年重获自由的奴隶Benjamin Honey与妻子来到苹果岛定居，他们的后人本来可以在岛上安居乐业，直到“文明”入侵，要把岛民赶尽杀绝，迫使他们乘上新的方舟逃亡。

加拿大作家伯恩斯坦《关于服从的研究》则借不可靠的叙事者，带领读者探索偏见、滥权与罪恶的世界。

最后是两位来自爱尔兰的作家——林奇与穆雷。林奇的《先知之歌》讲述暴政崛起社会濒临崩溃的时代悲歌。穆雷的《蜜蜂蛰伤》则探索一个看似不起眼的事件能否改变人的命运。

布克奖颁奖礼将于11月26日在英国伦敦举行，大奖奖金为5万英镑（约8万3896新元）。