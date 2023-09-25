早报百年口述历史 《我们》编织集体记忆

《联合早报》从前身《南洋商报》与《星洲日报》百年走来，筚路蓝缕。50位报人以口述历史的方式讲述他们所参与的时代，完整访谈已于9月6日早报百年庆时上线，而精选内容编纂成精装书的《我们》，现已在各大书局上架。

《我们》全书400页，分“起（1923-1964）”“承（1965-1982）”与“转（1983-2000）”三章，勾勒本地华文报业历史，最后以后记为“合”。

50位报人中，有近40人是在2022年启动的《联合早报》口述历史计划中接受采访。其他十余人的记忆，则是整理自国家档案馆的录音。《我们》除了重新整理与编辑50位报人的口述访谈内容，也为每篇附上“侧记”，由编者与采访者分享采访背后的故事。

不少采访者与受访者曾经共事，比如副刊退休记者张曦娜与前辈文艺编辑谢克。张曦娜在侧记中谈到了谢克待人以诚，憨直，绝不曲意逢迎，此外他对本地文艺发展关怀至深，尽管1980年代以后不再编文艺副刊，仍保持初心：“我以为，谢克就是新华文坛的活字典，因为他关心，所以关注，对于新华文学的发展因而了如指掌。”

此外，尽管已故报人薛残白的口述历史记录是1986年由国家档案局录制，编辑部仍邀请退休记者区如柏撰写侧记。区如柏曾于1992年采访薛残白、李金泉与蔡建奕，三位在战前投入报业工作的报人。她在侧记中分享，偶尔在牛车水碰到薛残白，对方直率表示要到珠光大厦看电影，是个坦荡真诚的前辈。

谈及采访前报人的感受，区如柏写道：“采访三位报界前辈的工作是最省脚力，也是最省时间的。”

这句话或也是《我们》这本书的精神所在：要了解一件事，就应该听听当事人怎么说，而口述历史是最直接的方式。

书中记录的50位报人包括：战前报人薛残白；从政报人李炯才、成汉通与吴俊刚；文艺副刊编辑谢克、梁明广、杜南发；曾在内安法令下被捕的社论主笔李星可；有战地采访经验的刘培芳、摄影记者陈福洲、校对员邱曼珠；合并后的总编辑莫理光、林任君；报纸高管周景锐、黄锦西；行政助理张润娇等人。

日常易被忽略

本书力求从不同人物的角度，编织华文报的记忆。新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲在序言中写道：“除了重要的历史事件外，这100年间的日常，也是我感兴趣的事。在生活中，轻易被忽略的就是日常，而日常的细微，有时正是支撑起整体架构的重要力量。”

《联合早报》总编辑吴新迪也在序中说：“通过这些口述，历史事迹显得更加立体，生动，也更具现场感。”

《联合早报》执行总编辑韩咏梅则在后记中写道，口述历史来自于许多的个人记忆，无法单独成为历史全貌，但却是珍贵的史料。“回看过去的历史，这是一种华文报人的DNA。前辈们留下丰富记录，让我们做新闻有底气，前辈们守着这份对文化事业的情怀，让我们前仆后继。”

精装本 《我们》除了可在图书馆借阅，现也在大众书局（百胜楼、兀兰长堤坊、纳福坊、大巴窑、淡滨尼广场、裕廊坊、NEX）、纪伊国书店、友谊书斋和友联书局上架，售价为54元（包括消费税）。到ZShop集品店网站https://zshop.zaobao.sg/订购则可获八折优惠。