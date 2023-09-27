滨海艺术中心推出 “舞蹈焦点” 串联亚洲架桥梁

滨海艺术中心首届舞蹈焦点的“串联亚洲”版块，将推出中国的陶身体剧场、泰国的孔坎·朗莎旺、印度尼西亚的麦拉蒂·苏若道默，三组舞蹈家和舞团，皆是亚洲舞蹈界的一时之选。串联亚洲不仅要向本地观众介绍值得关注的亚洲舞蹈名家名团，也要促进亚洲舞蹈界的交流发展。

滨海艺术中心2023年起推出“舞蹈焦点”（da:ns focus），将以往的舞蹈节取而代之，继续以舞蹈激荡人心、感召灵魂。首届舞蹈焦点将在10月13日至15日带来“串联亚洲”（Connect Asia Now，简称“Can”），这是一个专门展示亚洲舞蹈家当代或现代作品的主题周末系列。

作为舞蹈焦点的一部分，串联亚洲将每年举办一次，而舞蹈焦点是滨海艺术中心全年舞蹈季的一部分，包括五个主题周末。

滨海艺术中心节目监制浅川泉（Izumi Asakawa）说：“在串联亚洲这个专设平台上，我们将继续支持本区域内的艺术家，向本地观众介绍他们的作品；串联亚洲是艺术家、艺术从业者、制作人和国际展演者齐聚一堂，互相连接，深化发展亚洲当代舞蹈界的聚会场所。”

串联亚洲最近公布的三组舞蹈家和团体阵容，皆是亚洲舞蹈界的一时之选：中国的陶身体剧场（TAO Dance Theater）、泰国的孔坎·朗莎旺（Kornkarn Rungsawang）、印度尼西亚的麦拉蒂·苏若道默（Melati Suryodarmo）。

陶身体剧场东南亚首演新作

陶身体剧场将重返新加坡，携该团最新作品《13》和《14》，举办东南亚首演。作为最知名的中国现代舞团及亚洲最受好评的现代舞团之一，陶身体剧场以简约风格和精准动作闻名，2023年获颁威尼斯双年展舞蹈银狮奖，陶身体剧场两位创办人陶冶、段妮，成为继谭盾2017年获得金狮奖音乐终身成就奖之后，再度荣获狮奖的中国人。

继九年前舞蹈节上的演出一票难求后，陶身体剧场将在新电信水滨剧院（Singtel Waterfront Theatre）展演，演出规模更宏大，共14名舞者参与演出。双舞作《13》《14》，是编舞家陶冶标志性的“数位系列”两部最新作品。

2022年陶身体剧场成立的第14年，舞团宣布解散，后再重启，《13》《14》便是重启后推出的新作。舞作以上下场同台合演，创作观念也更极致地指向了对新身体语言的探索，亦包含13、14两个数字相结合后的美好寓意——“一生一世，身身不息”。

陶身体剧场在作品介绍中说：“《13》里，舞者们连成一个整体，逐渐裂变为不同形态。运动中持续不断的舞段变化，开启一个复杂的物理世界，实现了撞击、挤压、融合、坠落、反弹、拉扯等现象。躯体通过慢、中、快速的律动节奏，幻化为水流、山石、万物。身体作为媒介，展示想象力的变化莫测。”

《14》则探索节奏与变化的主题，作品中，陶冶打破以往重复循环的创作方式，以始终变化的动作质感来推演动静之间的时空象限。 音乐大胆启用单一极简的平均律，用时针递进的方式对应舞蹈中身体的繁复动态，将陶身体剧场的“圆运动体系”拓展到舞蹈语汇的极致。 陶身体剧场还将在10月14日下午2时，带来一场“圆运动体系”工作坊。

孔坎舞作《舞祭》在这场结合舞蹈、增强实境、虚拟实境，灵感来自传统仪式。（吴凯怡摄）

为了首次登场的串联亚洲，滨海艺术中心还委托两位东南亚女性编舞家孔坎·朗莎旺、麦拉蒂·苏若道默分别创作新作品。

作为泰国新锐艺术家，孔坎与著名的皮歇·克朗淳舞团（Pichet Klunchun Dance Company）合作多年。舞作《舞祭》（Mali Bucha: Dance Offering）的诞生，标志着孔坎以编舞家的身份首次亮相，这也是她的第一部完整作品，她代表了新一代亚洲舞蹈家，意求在传统舞蹈和现代舞蹈之间架起桥梁。

编舞打造出数码神殿

在这场结合舞蹈、增强实境（AR）和虚拟实境（VR），灵感来自仪式的舞蹈表演中，观众将与孔坎一起跨越物理和虚拟世界。这种混合式的舞蹈表演，呈现泰国传统舞蹈Rum Kea Bon的更新与另类形式，将各式舞蹈动作化为人类与神祇间的谈判工具。编舞打造出数码神殿，一个寄托希冀、愿望与信念的想像空间，而舞者的舞姿将各形各色的愿望与祈祷“传送”给数码神殿里的高灵。

麦拉蒂的舞作《纰漏》是一部联创作品，概念深刻而大胆。（滨海艺术中心提供）

备受赞誉的印尼视觉和表演艺术家麦拉蒂以大胆、持久的独舞表演而闻名，她常于画廊空间演出。串联亚洲上，麦拉蒂将首演《纰漏》（Lapse），这是一部由印尼、台湾两地舞者与新加坡合作者表演的舞蹈新作。

作品的概念起始于对人们日常场景和失效互动的观察，从社会整体效益、稳定和运作能力逐渐下降，所导致的负面影响中提取反思，尖锐揭示社会从有序和连贯状态向无序和混乱状态的转变。艺术家试图指出我们眼下这个时代面临的系统崩溃、道德混沌和社会意识幻灭的症候本质，同时窥探社会现实与变革愿景之间不可预测的空间。

所有节目均已售票，演出时间和购票可上网：bit.ly/3RMjYQz