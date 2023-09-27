99岁台湾诗人林亨泰逝世 留下不朽风景

台湾诗人林亨泰于9月23日与世长辞，享年99岁。他是台湾现代诗健将，以语言实验著称。诗人萧萧形容他长期在现实主义与现代主义之间拉锯，是台湾新诗史上“不能不论述的重要客体”。

谈及台湾现代诗人林亨泰（1924-2023），一定会搬出他的代表作《风景》，其二如此勾画：

防风林 的

外边 还有

防风林 的

外边 还有

防风林 的

外边 还有

然而海 以及波的罗列

然而海 以及波的罗列

读者随着诗人的目光行进，先看见一排一排的防风林，最后再看见海。《风景》共有两首，第一首描写农田风景，第二首写行旅中海岸所见，发表于1962年，是台湾现代诗发展的标志性作品，给了中文诗抒情传统一记棒喝。

用林亨泰自己的话来解说，这首诗的两个重点是：1）诗人的视点移动；2）诗的节奏。

林亨泰在一次访谈中说道：“很多人写诗时，本身是静止不动的，站在一个定点来观察、描写不断变动的事物。我写这首诗的视点不同，我本身是在动的，我一动，景物也随之变动，这种‘速度感’就是一种音乐性。”

他还亲自示范如何朗诵这首诗，每个空格都是休止符，分行停两拍，分段则意味着休息一个小节。

至于意义，诗人已经把风景摆在那里了，意义就交由读者诠释。

林亨泰的诗路

林亨泰于9月23日与世长辞，享年99岁。他是台湾现代诗健将，以语言实验著称，同时也是一位诗论家、翻译家。成长于日治台湾，林亨泰自小接受日语教育，他的第一本诗集《灵魂的产声》（1949）以日文写作，战后他才改以中文书写，被称为“跨语世代”。不过国民党政府退守台湾后，鼓励“战争文艺”，林亨泰无意写作这类作品，停笔数年，直到1953年，他与纪弦书信往来，催生了1956年的“现代派”诗社，共同掀起台湾第一波现代诗浪潮。

林亨泰作品如《晚秋》：“鸡，／缩着一脚在思索着。／／而又红透了鸡冠。／／所以，／秋已深了……”；《拥挤》：“我拥挤／在车上，／而心碎了……／／但，／马路上，／/是更拥挤的。／／所以，／何处？／有我下车的地方？”；《亚热带之二》：“有胖的轨迹和胖的太阳，／有女人们在唱着胖的歌，／有肥猪睡在胖胖的空气中，／有香蕉有凤梨更有胖胖的水田。”

这些作品描绘了一幅幅隽永的风景画，用诗人自己的诗句来说，其实“写诗并非那么神秘／只是把白写得更白／只是把黑写得更黑”——抑或是让事物变得更加纯粹？我没有答案，现代诗不需要答案。

1964年，林亨泰与白萩、陈千武、杜国清等诗人创立“笠诗社”，他作为《笠》诗刊的创刊主编，推动文学创作的本土意识。

林亨泰的诗路经日本语文教育启蒙，后来通过现代主义为中文诗注入实验精神，最后回归土地关怀。诗人萧萧形容林亨泰长期在现实主义与现代主义之间拉锯，是台湾新诗史上“不能不论述的重要客体”。

林亨泰著有《长的咽喉》《林亨泰诗集》《爪痕集》《跨不过的历史》；评论集《现代诗的基本精神：论真挚性》，并译有《保罗·梵乐希的方法序说》，曾获《创世纪》诗论评奖、台湾新文学贡献奖、台湾“国家文艺奖”、吴三连文学奖等，对台湾现代诗史影响深远。

他的女儿林巾力是现任台湾文学馆馆长。