创意字幕音效描述　观戏无障碍

为打造包容剧场，本地剧团为听障观众提供字幕、手语或助听设施。剧团近年使用创意字幕，除了显示台词，形容场景或音效，也可根据人物性格或剧情配上适合的字型和颜色，凸显不同效果。这些无障碍设计，提升听障者的观戏体验，也助其他观众了解剧情。

身心障碍社会模型（Social Model of Disability）相信，人之所以残疾并非因为个体差异或障碍，而源自社会壁垒，如建筑物缺乏无障碍厕所，或巴士不带有轮椅通道。把概念放入艺术世界又如何呢？我们看见本地剧场设立无障碍演出（Access Performance），根据观众的肢体、感官系统需求而做出调整，让包容剧场世界不再是乌托邦幻想。《艺生态》首先从听觉着手，一窥本地剧场愈趋包容和多元化的生态转向。

一般上，为听障观众提供的剧场设定包括字幕、手语或助听设施。作为本地华语剧团，九年剧场的剧作提供中英文字幕，希望吸引更多观众走进剧场。自《茱莉小解》在2018年首演，剧团也开始提供闭路字幕（closed captioning），除了显示台词也提供音效描述。适逢2021年新加坡国际艺术节，九年剧场和美国纽约SITI剧团共同推出的《三姐妹》，更与创意机构“展能有道”（Access Path Productions）合作，采用创意字幕（creative captioning）。

创意字幕为剧情加分

顾名思义，创意字幕跳脱一般的黑框白字模样，混入更多创意元素，让字幕一同尬戏。“展能有道”创办人邱子睿相信，字幕可以身兼多职，带功能性的同时具备美感。她举例，根据人物性格或剧情配上适合的字型和颜色，可以凸显不同的效果——恐怖的、悬疑的、暴怒的。“现在从剧场演出到网飞（Netflix）影集，都能看到更具新意的字幕，除了显示台词，形容场景或音效，它其实可以融入剧中，甚至为剧情加分。”

诚然，我们不能期待字幕设定能让所有人买单，邱子睿也曾收到反馈，创意字幕对观众带来干扰，影响看剧体验。对方声称的“我不需要字幕告诉我，场景中要表达什么效果和情绪”，在她看来其实是一种特权（privilege）。“那很好，但并不是所有人都如此幸运。”而拥有的人，未必能想象到缺失的感受。

从剧团的角度，字幕的使用利于扩大观众群，推广剧场艺术。九年剧场艺术总监及联合创办人谢燊杰说：“目前我们没有收到字幕造成干扰的反馈，相反地，有观众说幸亏有字幕，可增进对剧中对话、情节和氛围的理解。”

新加坡专业剧团《2：22鬼故事》设一场无障碍演出。（新加坡专业剧团提供）

与特需观众建立联结

今年庆祝30周年的新加坡专业剧团继续呈献多元剧种，两部近作如阖家观赏的《金发姑娘和三只熊》，以及悬疑惊悚剧《2:22鬼故事》，都分别设有一场无障碍演出。其中创意字幕将对白和音效叙述等听觉元素转录为书面英语，配合布景选择颜色对比度、位置和大小，再由字幕员现场操作字幕。

既然为有需求的观众而设，使用创意字幕的演出也会收集相关观众的反馈，以分配视角合宜的座位。

新加坡专业剧团也是在2018年开始，为作品配置无障碍演出。除了字幕和新加坡手语（SgSL），听力损失者也可携带手机和有线耳机，由剧场人员协助下载助听软件。

新加坡专业剧团执行董事莎洛特·诺尔斯（Charlotte Nors）提到，剧团目前更专注让听觉困难的观众受益，希望未来可以将字幕更好地融入演出当中。为演出周期在一个月左右的剧作设一场无障碍演出，是刚好还是太少？对此她直言：“目前，从中受益的观众比例极小，剧场要建立与特需观众之间的联结，是一段漫长的过程。”

不过诺尔斯也提到，为特需群体赞助门票，辅以陪伴者优惠价是另一种方式。手语演绎服务则面临人手挑战。“我们现在仅有少数从事剧场工作的手语者，所以明年会推出训练计划，培养更多相关专才。”