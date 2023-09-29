与杨秀桃师生同台 上海爱乐演出亮点多

受新加坡中国文化中心邀请，中国上海爱乐乐团于9月19日和20日分别在南洋艺术学院和中国文化中心举行交响音乐会。这是自2020年以来，中国第一支职业交响乐团重返新加坡舞台。

由指挥家赵晓鸥带队，上海爱乐乐团此行共有15名弦乐演奏家。两晚节目单各有特色，不过以短小精悍、耳熟能详的世界名曲为主，比如莫扎特《弦乐小夜曲》第一乐章、德沃夏克《幽默曲》、久石让的《天空之城》，以及探戈舞曲《一步之遥》等。

首场音乐会“漫步经典”由中国建设银行赞助，庆祝新加坡分行成立25周年。当晚亮点是音乐会下半场由新加坡国立大学杨秀桃音乐学院的三位教授担纲独奏，12位来自杨秀桃音乐学院的学生也加入到上海爱乐乐团之中。

配合中秋节和中国74周年国庆，小提琴家钱舟教授演奏了小提琴协奏曲《梁祝》选段，以寄华人天涯共此时之意；钢琴家安宁教授演奏了钢琴协奏曲《黄河》第三乐章，这首民族音乐作品具有代表性；大提琴家秦立巍教授则演奏了海顿的大提琴协奏曲。三位教授还各自呈献一首小品。

记者出席了第二晚音乐会“天涯共此时”，这是中国文化中心的常年中秋音乐会。当晚的曲目同样令人眼花缭乱，并特邀新加坡交响乐团第二小提琴声部首席曾婕安独奏《梁祝》选段。

本地音乐教育机构“艺术印象工作室”的师生也受邀登台这场音乐会。在演出接近尾声时，上海爱乐乐团为四位琴童伴奏了《天空之城》《一步之遥》《悲怆》等名曲；工作室创办人姜婉也和乐团合作一曲广受欢迎的《D大调卡农》。从联袂三位大师级演奏家，到放低身段培育艺坛幼苗，上海爱乐乐团此行释放满满诚意与善意。

当晚的亮点是由上海爱乐乐团驻团作曲龚天鹏根据本地马来民歌“Di Tanjong Katong”改编的一首乐曲，这也是前一晚音乐会的安可曲。原本充满海岛风情的民歌，在作曲家笔下焕然一新：怀旧华丽的小提琴，“walking bass”的拨奏低音，钢琴则在爵士与古典之间摇摆，让宁静的渔村一时间洋气起来，又在不经意间回归往日的安详。