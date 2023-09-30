纵横舞蹈界近半世纪　林怀民想对社会有交代

台湾舞蹈家、云门舞集创办人林怀民纵横舞蹈界近半个世纪，带领云门享誉国际，2019年底卸下云门艺术总监。他与记者回顾云门走过的岁月，并以豁达心态畅谈退休后的生活。林怀民将在10月的“2023新跃文化中华讲座”与新加坡观众会面。

他的故事很多人都听过、读过，抑或从舞台上管窥过。听归听，看归看，唯独讲故事的人此刻似乎没有那么在意，像他对去年结集的历年散文文选，对甫整理完毕的昔年舞作影像的想法，电话里的他不禁喃喃疑惑：“有人要看吗？”



多次因工与他接触，以为2019年一叙，我就再无机会对话已从云门退休的他，星期天早上再度拨通林怀民的电话，是因讲座“伦敦 莫斯科 以及池上的孩子：林怀民谈云门岁月”——一年一度的新跃文化中华讲座将于10月29日（星期日）在滨海艺术中心剧院举行，邀请到台湾舞蹈家、云门舞集创办人林怀民，畅谈自己跨越46年的云门岁月。讲座由新跃社科大学和《联合早报》联办，滨海艺术中心协办，是继疫情三年中的线上讲座后，首次举办的实体新跃文化中华讲座。

让大家开心愿意吃苦“这个讲座是疫情前谈妥的，我现在必须兑现承诺。”林怀民悠悠说：“其实不管什么题目都在讲一样的事情，讲的主要还是云门在做什么，为什么这么做……我本不是学舞蹈出身的人，却做了这么久，其实只想做一些对社会有贡献的事，年轻时就是这样想，当时台湾没有舞团，那我做吧，于是就必须要学编舞啊，学怎么弄舞团啊。到最后云门为什么可以做下来，因为过程中我感觉到社会对这一个团体及它的作为有好的反响，那我想说：我吃一点苦，大家都开心不是很好吗？”