作家惹议 症结何在？从李昂“博爱座之乱”说起

李昂的“博爱座之乱”话题还在延烧，但可以肯定的是，言论平台不再只掌握在少数人手中，无远弗届的网络世界看似自由，却更加硝烟处处。新的沟通值得赞扬，却也制造可怕的噪音。

著有《杀夫》《北港香炉人人插》，曾获颁法国艺术与文学勋章的台湾作家李昂，在脸书批评乘客不让出博爱座挨批。跨地区和社会所能共感的“博爱座之乱”，再度甚嚣尘上。

9月20日，李昂在脸书上图文并茂，指自己在捷运上请三名年轻人让出博爱座，但其中一名男子声称不舒服，另外两名女生则态度恶劣，白眼不断。她自称年长，而且将要到巴黎发表新书，忙得身体不太舒服。贴文既出，轩然大波，有人认为时下年轻人确实缺乏礼让意识，但李昂将事件放上网公审，且直呼台北市长现身回应的行为，也受到激烈批评。

李昂的小说直面时代与社会症结，环绕女性意识、性别政治和权力，也不避讳道德禁忌。除了经典作如《杀夫》《北港香炉人人插》，看似女性书写的作品如《迷园》不止剖析女性境况，也进一步扣连国族政治；《鸳鸯春膳》更使饮食与情欲相互指涉，走向“食色性也”但“好色不淫”的饮食书写。2012年获吴三连奖后，李昂曾在专访中指出，因为相信人性被社会制约，所以愿意探讨社会制约影响的人性问题。

作家如今为“博爱座”这一社会建构缠身，不免让人无奈。实际上，这并非作家“跌落神台”的先例。2023年2月，台湾名嘴和作家吴淡如在脸书分享电脑绘图作品，大方表示送给喜欢的网友，岂料一幅《樱花猫少女》却其实是以AI软件midjourney生成的图片。原是用词不当引发的事件，却滚雪球般引发网络骚动。当时人工智能再掀一波忧患，事关艺术创作者的存亡问题，吴淡如彼时为AI生成图冠以“电绘作品”之名，无疑是撞上时代的枪口。

另一症结来自世代对立。吴淡如挨批后先是反驳，出言“不要动不动批评老人家”，还指出已请律师搜证。也有网民称只要留下负面评论，就会被刪除封锁，行为仿若一言堂。事件最后以吴淡如道歉落幕。

问题出在沟通上?

时隔数月，李昂的“博爱座之乱”是否又一个公知离地的例子？话题还在延烧，能够笃定的是，言论平台不再限于纸媒上的方格界限，出版人、媒体人、编辑和作家再难垄断话语权，无远弗届的网络世界看似更自由，却更加硝烟处处。哲学家韩炳哲在《爱欲之死》中引用法国作家米歇尔·布托尔（Michel Butor）的论述，也即社会的精神危机和文学危机在于，出版品源源不绝，精神却是停滞的，问题出在沟通上。新的沟通值得赞扬，却也制造可怕至极的噪音。对此韩炳哲认为，思考是在安静中探索。这倒与吴淡如为中年“欧巴桑”开的建议对上了：“多看书比在Line传早安图，或阅读错误的养生资讯好。”

每有公共人物惹议，往往不能删文了事。群情激奋下，网民仍可转战其他贴文留言区，甚至牵扯他人。群众里又有多少人真正知道作家，或听过读过他们的作品？想批评冷气不够冷的人，当然不必懂得制冷，但在“出征”、当事人道歉或删文一系列操作后，多少人还在意它的后续？

公众人物摊上事后能引起相关课题的讨论，毕竟也是参与社会的方法。而让不让座，并非单一社会的问题。在新加坡，不少人同样无法心安理得地坐在优先座，比在一般座位更时时注意，生怕被拍下视频公审，甚至有年长者因为不被让位而破口大骂，或将女子误认为孕妇而让座的尴尬事件。本地公交业者的立场则很温情，地铁优先座边上贴上清汤挂面眼镜女孩的对白：“让座展现你关怀”（show you care, offer the seat）。这恰恰是为了那些看不见的，如乘客的隐性需求，或人性中不受法令和罚款制约的幽微部分而设的。

如果“博爱论”有道德绑架之嫌，年长者的“优先”在其建国立国之名，孕妇则贡献生育率。只是无论叫博爱座还是优先座，最后都可能变成“批斗座”。有人提出，为什么年长者非要在上下班高峰时段来挤地铁占位？为什么人人都付车资，却非得给怀孕女性让座？废除博爱座的倡议更如同“斩脚趾避沙虫”。由此可见，社会和公民是否文明进步，可能取决于容不容得下博爱座。

人们在讨论李昂要的博爱座是身体状况而非年龄，也不忘调侃她这是为了推销新书和行程。此刻如果非要抓起几本书，除了再读李昂著作，特别是《鸳鸯春膳》，不妨也从社区礼仪如博爱座或数位空间下手。

《欸！我坐到哪里了！？》（时报出版）

作者：王伟忠

台湾资深电视制作人王伟忠成了“高铁半价男”，66岁领了敬老卡却玩心未老。本书收录过百篇散文，是为毒鸡汤大师连发金句，笑谈针贬时事；人情世故避雷指南，家人老友的笔触柔软，还有疫情生活观察，以及初老之后的咸甜醍醐味。

《欸！我坐到哪里了！？ 》是台湾资深电视制作人王伟忠，领到敬老卡成为“高铁半价男”后的生活观察。（互联网）

《数位狂潮下的群众危机》（一行出版）

作者：韩炳哲，译者：王圣智

数位媒体的零距离即时沟通与联结方式，大幅造就当代人独处状态，本书揭示当代群众所面临的危机，引领深刻反思。

当人们面对不符合社会价值或政治价值的事件时，愤慨浪潮通常会应运而生。它能有效动员并凝聚注意力，却善变不稳定，近似于“聪明暴民”，不适合用于形塑公共论述与公共空间。所谓愤慨的公民，关心的其实是他们自身，而非所属社会。因此，这类群体很快便会解散。

《数位狂潮下的群众危机》简练揭示当代生活被数位媒体重置后，群众面临的危机。（互联网）

《闭嘴的艺术》（时报出版）

作者：丹·莱昂斯，译者：郑焕昇

比声音更稀缺的是沉默的思考。世上近三分之二的对话都过长，为什么？一吐为快会释放多巴胺这种爽感荷尔蒙，但兴趣缺缺的对方则会释放压力荷尔蒙。多话者把快乐建筑在别人的痛苦上，就算同事已经掀开笔电开始打字，他们也看不懂那弦外之音。本书带读者掌握话里留白与适时沉默的艺术，收获良好人际，放大成事机率。当别人愈喧哗，安静就愈有影响力。