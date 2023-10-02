罗伊菲出版自传《伊菲心语》

本地写作人罗伊菲2020年起在疫情中借微信公众号书写个人回忆，完成自传《伊菲心语》。

罗伊菲1940年出生于中国湖南，当时父母正在乡间一所兵工厂工作，日军空袭，警报声声，躲入防空洞时胎动阵阵，母亲坚持要离开防空洞生产。后来母亲告诉她：“头顶上是日本人的飞机，脚下是凹凸不平的山路，就这么一路跑进家门。你（罗伊菲）迫不及待，没等产婆到家，就出生了。”

罗伊菲的父亲来自官宦世家，毕业自黄埔军校，原想奔赴前线，却因病一次次“错过”，也使得他们一家得以避免灾难，于大屠杀前离开了南京，国共内战时也因病提早被调派到台湾。罗伊菲不断离散的生活轨迹似乎早已命定，在台湾，她从台中的大肚福利新村到台北求学，接着随丈夫、后来成为国际知名学者的郭振羽到美国继续深造，最后1973年全家定居新加坡。

本书记录了罗伊菲半世纪人生。

郭振羽为罗伊菲自传写序道：“这是一个人的传记，也是一个家庭的故事，更重要的，这也是一个时代的记录。作为个人和家庭的故事，伊菲谈得最多的是亲情。谈父母之情、手足之情、夫妻之情、儿女之情。一辈子生活在亲情之中，伊菲是个有福之人。由亲情延伸到友情，在她身边的人总能感受到她散发的温柔和温暖。”

罗伊菲曾任教于新加坡大学及南洋大学，后进入新加坡法定机构任研究部主任，1998年提前退休。她著有短篇小说集《高处不胜寒》《大地有情》及《他乡女子》，散文集《岁月如歌》《穹苍外的歌声》《喜阅人间》《我必珍惜你》《聆听·回望》《行云踏歌三十载》等。热爱表演艺术的她也于1991年创立女声合唱团——东华合唱团。

《伊菲心语：行走人间五十年》新书发布会

10月8日（星期日）下午6时30分至晚上8时30分

国家图书馆大厦16楼观景阁

报名：https://bit.ly/YFXY1008?r=qr