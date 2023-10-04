真假人鬼迷情——观《2:22鬼故事》

世上到底有没有鬼？也许他们跟凡人长得一般无二，碰见也不知道。也许他们不知道自己死了，一直在屋里徘徊，其他人自然成了入侵者，所以他们才总是可怖吓人。又或许像脸书、IG的历史回顾，他们只在某个类似纪念日的时间点浮现。

新加坡专业剧团《2:22鬼故事》（2:22 A Ghost Story）中的两对男女，以喝酒游戏反覆辩证鬼的存在与否，作为乔迁派对的活动，也为打发时间，一步步走近真相。

空间是珍妮（Jenny）和山姆（Sam）刚买下的房子，客厅墙上豁然展示两人和新生宝宝菲比（Phoebe）的全家福，应是将旧屋子大改造后，最堂皇的主权象征了。时间是乔迁派对，有珍妮、刚出差回来的山姆，山姆的老友萝兰（Lauren）及其男友本（Ben）。珍妮一再坚持屋中有怪象，婴儿房内每到半夜都发出骇人脚步声，也是剧名之所谓，凌晨2点22分。若屋里真有鬼，也是有守时美德的鬼。

为了说服三人，珍妮要求他们一同守到凌晨，乔迁派对成了守夜聚会。等待是漫长的，在一件件祛魅而又复魅的事故中，四人也逐渐剖开掏出獠牙和软肋。相对于珍妮的一派说辞，她的胆小、脆弱和神经质显得如此合理，毕竟丈夫出差而且电话打不通，留下她和幼小柔软的婴儿在陌生的新家。

从山姆的反应我们看出这些，就像他一直以来如何用聪明和理论征服生活，征服约会时头上的宇宙星象，征服珍妮。但拥有一个“懂王”丈夫真就那么幸福——试想你在分娩的时候，身旁的他和你分析生育科学理论。

音乐灯光增添紧张氛围

《2：22鬼故事》打从剧名就有劝退胆小观众如我的风险。但在音乐灯光加持的紧张氛围以外，如鬼魅般似有若无、诡异扰人的，原来另有所指，四人互为纠缠的过往、秘密和阴暗面，偏偏才引人深陷迷情。

譬如从事心理咨商的萝兰，即便对珍妮体贴和耐心聆听，却不意味着共情和理解，更像职业病。她专业理智的白领形象犹如珍妮的反面，在建筑工人男友面前甚有难以掩饰的强势。本原是当地人，但从事蓝领。体面的工作和阶层被外地人所盘踞，老母亲的故居也像这间屋子，被新迁入的年轻夫妻无情改造。他们丢弃腐朽的家具，铲平不合时宜的设计，痛快撕去壁纸，少不了嘲笑它们的过时和粗鄙。就像他的职业、对历史和神怪的信仰，也受到山姆调侃讥笑。

但山姆对本的鄙夷并非个案，他对萝兰的每个交往对象，都惯用此招。这对异性好友的过往引人遐想。而后萝兰对珍妮倾诉挚友离奇死去的故事，当年山姆显然也对此不屑一顾。另一回事是，当你爱的人死去变鬼，那是心碎还是惊悚？

本对山姆“无伤大雅”的恶意不能毫无知觉，男人们潜意识里的地盘意识又激发争拗，一如本渐渐站在珍妮那边，试图伸出援手协助驱魔，山姆何其愤怒。真相和谜题，与人物关系的拉锯那样细密缝合，而凌驾于虚构人物的编剧若是造物者，祂显然不完全站队科学、理性和祛魅。前屋主的亡灵终于被请上桌，灵异元素的亮相，意味着尽信科学说不定也是一种迷信，但当观众以为这就完了，原来并不。直到三人几乎已经站成一线，山姆仍然坚定不移地反抗和嘲笑这一切，这时屋外又来了两个不速之客。

《2：22鬼故事》的结局没有留给观众太多反应空间，震慑而后戛然停止，如生死之隔的一霎。但在惊悚戏剧的定位以外，它带给观众哭与笑，鸡皮疙瘩是惊悚，也可能是触动。

而真相大白前，最惊悚扰人的莫过于婴儿监视器。如果对超自然的敬畏和恐惧是庸人自扰，一头栽进去的依赖科技，又何尝不是？