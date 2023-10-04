5集戏剧播客 述说岛国5地标故事

城市发展脚步迅猛，昨日的地标也会成为明天的回忆。本地剧场组合“个·体工作室”推出戏剧播客，将新加坡被遗忘的地标故事以音频归档，一系列五集可在Spotify串流平台上收听。

名为《小／人／物的不（被忘录）——地标》系列戏剧播客，由新锐编剧弓心（张佩思）创作，为新加坡的昨日地标写下音频故事。系列以东海岸度假村为起点，途径Escape主题乐园、阿尔柏王园（King Albert Park）麦当劳、旧兀兰镇中心，终点为前女皇镇电影院和保龄球馆。

曾经矗立在岛上各角落的地标承载了许多人的回忆，却不敌城市发展让路的命运。意识到对它们进行归档的迫切性，弓心展开研究采访，将调查成果转译为音频作品，重新讲述地方故事。

播客以历史事迹、轶闻趣事、人物访问和沉浸式声景为创作素材，以自然角色风、月、鸟、雨和树的观点交织而成，让人聆听这些被遗忘的地标故事和回忆。

为了吸引更多听众，播客也以中英双语制作。为五集音频故事献声的戏剧演员有陈珮文、陈宇泱、韩乾畴、温伟文和庄舒怡。

《小／人／物的不（被忘录）——地标》