舞者亦武者，舞中见功夫——观《咏春》舞剧

9月27日，中秋前夕于滨海艺术中心剧院观赏由深圳歌剧舞剧院在海外的《咏春》首秀。

从舞美到剧情，从细节到主旨，从演绎到精神，无不令人震撼！

人们总爱细数武术与舞蹈的区别，其实作为一个局外观演者看来，此间差别或许只有业内人士才清楚，而我眼中的舞／武者同为极其善用身体之人。常听人说，好的拳击手搏击时像是在跳舞，一个人练套路亦少不了节奏感。本剧中，当咏春与螳螂拳在四张椅子上对决时，即便明知是舞剧，我似乎也看到一片椅板被叶问师傅一脚震落；之后的巷战来去间，叶师傅的手也撞击过道具墙，还有六点半棍和短棍的套招，更让台下观众无不提心吊胆，生怕打偏一寸。

整出戏，从头至尾，叶师傅不光要与四名拳师对战，还有与妻子张永成双人舞，惩治街头恶霸等，这一切都是在一个旋转舞台上进行，想必看完本剧后，无人不惊叹于叶师傅（常宏基饰）的体力。

只是，传统武术高手对战，往往不分输赢，但本剧中咏春每场都能拿下各派掌门，虽然剧名《咏春》，但想来若有其他门派弟子在台下观看，心中定会不平。若能像王家卫的电影《一代宗师》那样展现不同门派的风采，而非尊崇某一门一派的功夫，兴许能展现一个更多面向的武林。

回头看整出舞剧，离不开旋转、移动、奔跑。无论是叶师傅与其他武师，或剧中的七十二家房客，亦或那几座洋风建筑，甚至那一大片舞台上的一切，都无法摆脱命运的转轮把他们推向时光的深处。有一幕，叶问与张永成本在一处，谁知永成仅后退一步就刚好走到了那个旋转的大转盘上。一段情两颗心无奈地渐渐分离，即便叶师傅追去，舞台上的转轮已把永成推向12点钟方向，而叶师傅停在六点，二人相背而立，再也见不到彼此。“青云纱”也由此时出现，本剧除了饰演武师的角色，其实即便是纺纱女们的一举手回眸，一个摘帽子的动作，亦不知是多少春秋的功夫啊！

剧末叶师傅在龙蛇混杂的香江，不分老幼男女，把功夫传给一个个生活在大时代的小人物。其实，面对生活，叶师傅除了“能打”，也和普通人无异，但身处洪流巨变，能以一己之身传灯无数后人，以武学振兴民间生生不息自强之火，实在让人敬佩。

行文至此愿用本剧反复提到的咏春祖训作结：勤练习技不离身，养正气戒滥纷争，当处世态度温文，扶弱小以武辅仁。