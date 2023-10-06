汇聚西班牙名家 弗朗明哥节探索时间意义

为期三天的新加坡弗朗明哥节，邀来多位西班牙著名弗朗明哥巨星与本地舞者、音乐家合作，呈献融合戏剧、诗歌、多媒体动画和跨文化跨种族元素的精彩舞作。最后一天的活动还包括打击乐箱鼓工作坊、烹饪演示、现场素描创作等，邀公众齐来参加一场弗朗明哥派对。

本地艺术节庆和盛事疫后纷纷复办，新加坡弗朗明哥节（Singapore Flamenco Festival）也即将瑰丽登场。

由本地首个也是历史最悠久的弗朗明哥团体Flamenco Sin Fronteras主办，从10月13日举行至15日的弗朗明哥节，今年将迎来西班牙的多位著名弗朗明哥巨星，包括杰出舞蹈家路易斯·德·路易斯（Luis de Luis）、天才少女舞者克劳迪亚·拉·德布拉（Claudia la Debla）、领唱歌手米格尔·拉维（Miguel Lavi）、吉他手大卫·卡罗（David Caro），都是风靡弗朗明哥舞坛的名字。

国际名家们将与新加坡舞者卓子豪、Ponnamma Devaiah、Flamenco Sin Fronteras舞团的舞者们，以及不同流派的音乐家翁楷凌（Kailin Yong）、Lalit Kumar、陈国俊（Govin Tan）和Bellave Pratima带来充满开创性的合作。

克劳迪亚·拉·德布拉年仅18岁，却已是西班牙舞台上最有力量、最有魅力的新星舞者之一。（主办单位提供）

Flamenco Sin Fronteras艺术总监安东尼奥·巴尔加斯（Antonio Vargas）受访时说：“弗朗明哥是永恒的、无国界的，2023年新加坡弗朗明哥节旨在刺激、挑战和发展我们现有的艺术景观，我们要通过引荐来自西班牙的顶级艺术家，并与本地优秀舞者、音乐家、视觉艺术家和场地提供者之间的精诚合作，来达成目标。”

邀观众省思时间

弗朗明哥节短短三天，但节目紧凑丰富，每天都会呈献独特作品和不同体验，邀请观众思考一个中心主题：在一个充斥着气候变化、数码化和紧张政治关系等种种威胁的世界中，时间对我们意味着什么？

10月13日，由Flamenco Sin Fronteras编创的舞蹈演出《时光回眸》（Reflections of Time）率先登场，这台三舞作专场，以一个戏剧性的双人舞剧开场，讲述一个人穿越生死境界的故事。

随后，灵感来自美国英国诗人T·S·艾略特（T. S. Eliot）诗歌《烧毁的诺顿》（Burnt Norton）的灵思之舞，将对时间的省思提升至一个高度。演出将以一个特殊作品——对弗朗明哥、卡塔克舞（Kathak）和现代舞三个舞种的节奏、时间和空间，逐一解构并巧妙媾和的新派舞作告终。Flamenco Sin Fronteras以跨舞风的独特思维和不拘一格的风格，挑战既有艺术形式，在舞团新锐编舞的这几部原创作品中融合了舞蹈、戏剧、诗歌、多媒体动画和跨文化跨种族元素。

回溯弗朗明哥本色

10月14日，让我们回溯弗朗明哥的本色。起源于18世纪末的弗朗明哥可说是一门传统艺术，经典当然值得回味。当我们回到过去，回到弗朗明哥被创造的那一刻，去追索传统弗朗明哥的核心和灵魂时，观众将自然而然地被悠扬的歌声和铿锵的舞蹈所感动——在西班牙那些不起眼的小巷和小酒馆，弗朗明哥正展露芳华。尤其是在一家名为坎坦特斯（Cantantes）的咖啡馆里，传统的弗朗明哥迎来了黄金时代。

舞蹈家路易斯·德·路易斯出身弗朗明哥世家，受教于名师巨匠，是国际弗朗明哥盛事的常客，也参与电影拍摄。（主办单位提供）

《弗朗明哥的黄金时代》（The Golden Age of Flamenco）让喜欢原汁原味的弗朗明哥舞迷们，尽情体会这个舞种的力量和激情，欣赏当今西班牙最优秀的四位弗朗明哥艺术家——男舞蹈家路易斯·德·路易斯和年仅18岁的新星克劳迪亚·拉·德布拉，在大师级歌手米格尔·拉维和吉他手大卫·卡罗的陪伴下，跳出这古老舞蹈坦荡的精神，挥洒的气质和灼人的风采。

打造共享艺术空间

10月15日，来参加派对“Viva La Fiesta!”！

Flamenco Sin Fronteras与菜园及餐馆Open Farm Community和环保衣饰店The Fashion Pulpit合作，共同创造一个预示未来的共享艺术和文创环境。最后一天的弗朗明哥节设有现场海鲜饭烹饪演示，食客还可以与肖像素描艺术家互动。“弗朗明哥视觉故事”将展示摄影师陈业兴、王威申、黄迪斯（Alan Ng）和动画艺术家陈坤仪等人的作品。

现场表演和艺术活动包括打击乐箱鼓（cajon）工作坊，本地舞蹈团Royalusion、Flamenco Sin Fronteras的舞者，以及弗朗明哥节特邀音乐家米格尔·拉维、大卫·卡罗的演出；Kailin Yong Trio、Alina Ramirez和Lalit Kumar及其团队将带来吉普赛民谣、西班牙和拉丁爵士乐；艺术家y/x现场作画，DJ Junes Ahidar会为舞池现场演奏。

更多详情和购票方法，可上网：sistic.com.sg/events/flamenco1023。