余宁：捡龙眼核最多的那一天——听来的故事

撒泡尿，我赢了！

阿姆走了。

我记得清清楚楚，好多人哭着把阿姆送到那座山上，从那一天开始，阿姆就不回家，睡在那里。

弟弟妹妹还小，还要阿姆抱，喊阿姆，哭阿姆。阿姆在山上，离我们家那么远，她听到弟妹的哭声吗？

弟弟妹妹哭闹不休，阿嫲发火了，“你们要阿姆，阿姆再也不回来了，她走了！阿姆上了天，要找你阿姆，上天去找！”

天上有阿姆？天那么高，我那么小，怎能找到阿姆？晚上，天黑漆漆，小小的星星闪啊闪，我不停地望，看看能不能找到阿姆。

阿姆，看不到你的眼睛，我只能躲在被窝里偷偷哭，不让人家听到。

大人都说我是家里老大，要懂事，不能捣蛋胡闹，要有大哥哥的样子。

我不哭闹，可是，我也想阿姆呐。我虽然八岁，但是阿姆的样子已经记不清楚，从前阿姆温柔对我笑摸我光秃秃头顶说我乖的时候，我没忘记。

……

阿姆，今天，我做了一件了不起的事。我赢了！

那个高头大马的蟛狮九拢爱欺负我，以为大我两岁，高我一个头，他就可以把我压着打，没那么容易！

大家玩得正兴高采烈，他突然出现。

“喂，你这个没妈的孩子，还不赶快滚！”他瞪着眼向我大吼。

懒得理他，继续和阿猫阿牛他们玩。

“喂，死了妈，也不哭，你以为你是大英雄？”

“喂，死了阿姆的野孩子，叫你你不应，哑巴啊？”“哈哈，呆头鹅，死了阿姆，没老母教的野孩子！”

受不了了！！！怎可以这样破口大骂，太欺负人了！一股热流往喉咙冲，“蟛狮九，你去死吧！！！”不知哪里来的勇气，拼出全身力，猛扑过去，狠狠地把他压在地上。

没料到我这黑旋风似的反应，他被我死死地按压抬不起头，尽管使尽吃奶力拼命挣扎却动弹不得，我怎能放松呢，绝对不让他占上风。

“哇！哇！哇哇哇.......”他放声大哭。“放开我！放开我！我再也不敢了。呜呜呜......”

蟛狮九哭得凄凄惨惨，满脸泪水，我手酸痛了，没力气了，一松手，蟛狮九快手快脚爬起身，一溜烟跑了！

蟛狮九的裤子湿了一大滩，阿猫阿牛他们在一旁大笑，咦，怎么我的裤裆也湿了？

阿姆，想不到，撒了一泡尿，我赢了！

我们有条泥裤子

阿姆，这个夏天很热，没有风。太阳，和家屋顶上那一个个熟透的番茄一样鲜红，刺眼。

课室里，老师的嘴巴一张一合的，说些什么我都没法听进去。心里想着水闸清凉的水。

今天早上来学校的路上，看见工人将水闸的门打开，大水哗啦哗啦涌出来，迎面一阵阵凉风，清清爽爽的，很舒服。

如果能和阿猫阿牛他们在水里泡，打打水战，真好！

阿姆，您一定不肯让我这样玩，老师一直叮嘱同学不能到水闸玩，在水闸玩水有危险。

大人硬是不明白小孩的心情，玩耍才快乐，玩是我们的本分嘛！

……

午休后，老师突然有事要离开课室，全班自修。好机会，怎能放过？谢天谢地，终于能泡水咯！阿猫阿牛也很开心，一伙人跑出校门就朝水闸奔去。

哗！一双双手起伏拍打白花花的水溅湿身体，冰凉爽快！狂舞的水花，欢呼的叫嚣，在空寂的林间交响。打水战，热闹又刺激，痛快得把阿姆和老师的话忘得一干二净。

哎呀，老师来了！瞄了瞄，一句话也没说，悄悄地把我们脱下放在地上的衣服鞋子全拿走。管他呢，反正老师已经知道我们在这里玩，回去课室免不了受罚，不如多玩一会儿才回去自首。

泡在水里久了，脚僵麻了，手皮发白了，水战玩够了，身体发冷。风声水声在耳边呼呼响，突然大家都乖乖安静下来。

阿猫问我怎么回去课室，没有衣服，光着身子，怎么回去学校？只好看看有没有人经过，求人帮忙回家拿几件衣服来。

等啊等，等啊等，鬼影没见一个。

啊，有办法！水闸旁的田地有泥，抓一把泥，往自己下身抹，涂厚厚一层，能遮盖住小鸡鸡不让人看见就行了。

照我的样子，兄弟们七手八脚刨泥，快快地在自己身上造了一条泥裤子。

哈哈！没有衣服穿，我们也有本事不走光。

哎哟，不行！走了两步，泥挂不住，一块一块掉下地，往这里补，那里就掉，越要补，掉的就更多。

无法度，天快黑了，身子冷，肚子饿，双手遮着小鸡鸡，一歪一扭，快快跑回家吧。

回学校要挨老师罚，回到家要被大人骂，今晚不准吃饭，再加一顿鞭打。

屋顶上的红番茄

最近，家门前那条黄泥路，每天都有大卡车经过，风一吹，扬起大片沙尘，灰蒙蒙的，灰尘吹进鼻孔，呛得人大气都透不过来。

清早，大卡车龙来了又走。下午，车龙再跑进村里，一萝萝一筐筐瓜果蔬菜被抬上卡车。阿公说这一季丰收，今后吃穿不愁。卡车来得越勤，大人脸上的笑容就越多。瞧！就连我们家屋顶上的番茄也笑了。胖胖圆圆的，一个个娃娃脸涨红着，星星样的果蒂挂藤枝爬满檐瓦，娃娃咧开嘴笑，教人口水直流，巴不得亲一口吞下。

……

“屋顶上怎么会长番茄？”老师瞪着我的美术作业大声说。

“我家屋顶攀爬着长长的番茄藤，长出红红大大的番茄。”我骄傲地大声答。

老师偏不相信，说：“同学们都画家里的人，怎么你偏偏画屋顶，还有番茄？”

老师规定画“我的家”，还说不能凭想象，要把自己真实的家画出来，要上色，要彩涂得美美的。

画我的家，有什么难？

每个人都有一个家，家里一定有人，有爸爸妈妈哥哥姐姐弟弟妹妹，还有阿公阿嫲，每个人的家都一样，每个人的家都有一间屋子，然而，每个人屋子里的东西都不一样。

说真的，我最讨厌画人，怎么画都不像。既然老师说不能靠想象，看到什么我就画什么咯。

我最喜欢屋顶的红番茄，爷爷说那是卡车叔叔送给我们家的礼物，过路的风卷起番茄种子撒泼屋顶，番茄就这样生长在我们家。

老师，不信，请你来我家，你会看到——家里，阿公笑阿嫲笑爸爸笑妈妈笑，抬头看屋顶，那红番茄也在笑呀！

捡龙眼核最多的那一天

老师出作文题《我的母亲》。想了又想，怎么阿姆的样子一点都不清楚？

摸了又摸头，阿姆摸过的头没长头发，光头被挠得出火，阿姆的面目模糊，这次作文怎么交上去？

硬着头皮去告诉老师：“我很小的时候妈妈就死了，没有印象，写不出来。”

老师看了看我，眼睛发一丝丝柔光，“还记得妈妈什么时候去世？”

……

阿姆哪一天死了，我真不知道，不过，那一天发生的事，和阿姆交代的话，我依然记得，清清楚楚。

那一天，家里来了很多亲人，热闹得好像过年，却没一个人说恭喜恭喜。那一天很闷热，天空蓝蓝的，乌云都跑到大人脸上去了。

阿姆病得不能起床了，爸爸把她从睡房搬到大厅中央，亲戚围在旁边，看着脸色土灰、不断喘气的阿姆。

阿姆已经病了好久，没人来探望，怎么今天大家都有空，约好了一齐来看阿姆？大人交头接耳说着我听不懂的话，太没劲儿，趁没人注意，我带着弟弟溜出门。

村头大树下，几个乡里叔伯在乘凉，手里忙着剥龙眼，把剥开的龙眼美滋滋地送进嘴里，有一搭没一搭地闲聊，眼睛朝我们家望去，好像在说着阿姆。地上的龙眼核真多，我小心翼翼地一颗一颗捡拾起来，不理会他们在说什么。

阿牛阿猫如果知道我有很多龙眼核，一定会跑来跟我玩弹子游戏。等我把大人吃完龙眼吐出的核收齐了，就去找一班小兄弟来，高高兴兴地好好玩乐。

不好了！阿公匆匆跑过来，又急又气。大树下几位叔伯见到阿公，马上站起来。

“阿福伯，你媳妇怎样了？”

阿公不搭理他们，大声吆喝：“夭寿仔，你阿姆快要死了，你还在这里玩？快，跟我回家去！”说完，一巴掌往我脸上打过来，哇！真痛，摸了摸脸庞，手上龙眼核撒一地，我扯开喉咙大哭，弟弟见了，也放声哭。

“哭！哭！你阿姆要死了，没妈了，就只会哭！”

两手空空，心也空空，是可惜了那些龙眼核，还是阿公那一巴掌太重，耳朵嗡嗡嗡地，一路上，我嚎啕大哭，和弟弟奔跑回家。

阿嫲流着泪，牵我到阿姆面前，说：“回来就好，你阿姆在等着你回来要交代你话，她才放心走呢。”

跪在阿姆身旁，我大声哭。阿姆气若游丝，在我耳边一句一句说：“我不在了，你是老大，要照顾弟妹，孝顺阿公阿嬷，爸爸以后给你娶来新阿姆，你要好好听她的话。”

我点点头，阿姆看起来很疲倦，咽一口气，闭上眼，睡着了。

怎能忘得了，龙眼核最多的那一天，阿姆死了。

后记：四则听来的故事，是台湾当代作家黄春明幼时记忆。2007年4月，他来新加坡参与“文学四月天”讲座时向300多位爱好文艺者讲述。

没有笔记根据，单凭在讲座听来的印象，加上黄春明认可的“虚构等于创意”的小说创作原则，笔者转述作家口中的宜兰小镇乡土人情。

黄春明透露当天所讲的童年故事，从未在作品中出现，曾有念头以书名《龙眼的季节》怀念母亲，可惜此书至今仍未出版。