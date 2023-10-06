我们不知为什么就谈起了明月，兴许最近有了两回科学家说的“超级月亮”，千家万户都引颈期盼，希望看一次浪漫诗意的月色，尤其能和自己在意的人一起。

说起与人一同赏月的幸福和自己望月的孤单，我们都深有体会。你自小离家去另一个城市求学和工作，谈起无数个孤身一人夜里赶路唯月相伴的日子，我看见你的眼睛泛着泪光。你让思绪和水色隐没在清澈的眼眸里，苦笑之中有人间不可言说的况味。我确能理解这略带苦涩的味道，这样的经历我也不少。有谁不曾自己赶过夜路，不曾走一条只有自己，别人无法陪伴的长途？有过这些你才变成一个有故事的人，你才悄悄地不知觉地长大。

但说孤独无依，却也不尽然，其实不就有明月为伴吗？明月不就是我们最忠诚可依的朋友吗？所以才有了举杯邀明月，对影成三人呀。你可知道能与天上的明月对话，把心中的收藏挖空让它阅读，是多么美好的事。它从不嫌我多话，不怪我肤浅 ，不笑我语无伦次，不因为我醉了而弃我，因为我无人看重而离开。它也是这样照着你，守护着你吧？它也是这般照着天下间每个人吧？也是这样陪伴着李白、王维、苏东坡的吧？我们何其有幸，不管身在何处，竟看的是同一轮明月，同一个和古人共饮的月。

你说我懂了，造物主就是怕我们太孤单，才在黑夜中挂了一个如此知心的朋友，点亮夜空，也点亮我们的心。我说别忘了还有漫天的星斗，别忘了还有远方挂念你的人，比如我。你看见它就能感觉到了，那些温暖来自何方？月亮就像一个传导器，我把热和思念传给它再由它传给你，你何尝不也一样？我们就这样通过它把能量传递。同时也传给古人传给陌生人，传给过去传给未来，再从他们那里传回来许多祝福，关心，想象和爱。

你看，今晚的超级月亮更美更大了，不管你现在是孤身一人还是众人为伴，请停下脚步，聆听来自明月的消息。来自远方，其中有我，也有故人，我们共度此生美好，不管今夕何夕。