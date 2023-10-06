中文歌剧《木兰诗篇》本地首演　歌唱家姬福荣主演花木兰圆梦

本地雨含音乐协会呈献大型中文歌剧《木兰诗篇》，将在10月15日（星期日）在新加坡大会堂演出。歌剧由从中国移居本地多年的歌唱家姬福荣领衔主演花木兰，特邀中国歌唱家王海天与本地多位歌手出演，合唱部分则由雨含合唱团和客属总会合唱团联袂呈献。

此次音乐会是雨含音乐协会自疫情以来首个大型音乐会，也是成立16年来首次尝试制作歌剧更是本地难得一见的中文歌剧制作。

《木兰诗篇》取材于中国家喻户晓的“花木兰女扮男装替父从军”的古老故事，由中国作曲家关峡作曲，刘麟编剧。2004年由著名歌唱家彭丽媛、戴玉强等人在中国首演后，陆续登陆美国、俄罗斯、日本与欧洲舞台。此次演出是《木兰诗篇》在新加坡的首演。

本场音乐会演出的《木兰诗篇》是歌剧精缩版，分为《替父从军》《塞上风云》《巾帼情怀》及《和平礼赞 》四个乐章，由李彬担任钢琴伴奏，胡铮指挥。姬福荣说：“我从四岁就登台演唱，就幻想着有一天能在舞台上能扮演与自己个性相似，驰骋疆场的花木兰，此次演出圆我的一个梦。”

在演出《木兰诗篇》之前，音乐会的上半场是合唱音乐会。演出曲目有公众耳熟能详的《最美不过夕阳红》《菊花台》《瑶山夜歌》《乌苏里船歌》，还有新颖的合唱作品《春风十万里》《歌从雪山来》。雨含合唱团团长许其明也将指挥自己创作的小合唱《快乐的乐龄歌手》，并亲自献唱自己作曲的苏轼名词《蝶恋花·春景》。

《木兰诗篇》

新加坡大会堂

10月15日（星期日）

晚上7时30分

票价：38元、58元

联络电话：96552272 / 91865919