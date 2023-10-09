秀威资讯在台湾积累新华作品

台湾秀威资讯科技股份有限公司旗下出版品牌如秀威出版、酿出版、要有光等至今已经出版了32本新加坡华文书籍，当中又以新华文学作品为主。

2011年周粲《雨在梦的边缘落著》为第一本，接着卡夫、李白杨、张国强、怀鹰等作家开始与秀威合作。此外，本地出版社玲子传媒通过秀威在台出版小寒《食荒人》台湾版、新文潮出版社旗下作品更是透过秀威印刷、发行，从台湾反向销售回新加坡。

卡夫、流军、章良我、怀鹰、李白杨等新华作者通过秀威资讯出版的作品。（秀威资讯提供）

给投稿作品打分

秀威以小量印刷起家，接受世界各地华文作品的投稿，经编辑团队评估，在不同品牌名下推出。合作方式主要分出版社出资与作者自费出版，编辑团队收到投稿后会进行评估，包括作品的市场性，若符合一定“分数”，出版社就会出资，免费为作者出版。

秀威总经理宋政坤接受采访时说，分数制度是希望让流程更科学。若作者自费，按印量与出版要求价格大约在新台币4万至10万元（约新币1700至4250元）左右。

他说，秀威至今与来自32个国家的2500多名作者合作出版，台湾本土作品占八成，但中国大陆、欧美、新马、泰国、菲律宾的作品也不少。

每个月出版社会收到10至20份投稿，但不时也会主动出击，寻找合适的作品。秀威每年实际出版书种则维持在四五百种左右。

秀威总经理宋政坤希望能与新加坡出版社合作，除了推出新书，还可以在台湾的活动上集中介绍新加坡作品。（秀威资讯提供）

期待与新加坡更多合作

谈及与新加坡作家、出版社的合作，宋政坤说：“就我们公司来讲，是蛮期待的。希望就是说在即便没有太多盈利的情况下，也可以作为示范，是蛮有意义的……目前新加坡作品在台湾出版还在起步阶段，没有数据足以评估未来。但现阶段我们读者的反应都是很惊讶，原以为新加坡只是商业的城市，没有文学。”

他提出，可以同新加坡的出版社合作，在一些场合如台北国际书展，集中介绍新加坡作品，提高能见度。

新文潮出版社此前就为何选择与台湾出版社合作时曾表示，新加坡华文阅读市场小，希望出版繁体中文书，在港台发行，扩大读者群。新文潮与秀威合作的新书，本地作家蔡欣洵诗集《诗托邦》即将上市。这是蔡欣洵的第一本诗集，借诗的语言为生活创造一个自由的平行世界。

新文潮与秀威合作的最新作品：蔡欣洵诗集《诗托邦》。（新文潮出版社提供）

至于出版的未来，宋政坤说，必然是走向网络世界，更个人化，更分众。从前即便实体书黄金年代，非畅销书作家的能见度其实也很低，甚至没有什么自我宣传的机制。如今社交媒体时代，一个默默无闻的人，其实在自己的圈子里非常红的。作品的能见度要靠作者自己经营。

宋政坤说：“只要作者够努力，只要题材够新鲜，他很容易被发现。”