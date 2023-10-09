诺奖1901年至今错过了多少人？每个文学爱好者都有自己的遗珠名单。诺贝尔文学奖不是文学的全部。诺奖得主及其作品纵然是一种指标，遗珠名单也可成为打开另一种文学视野的钥匙。

一年一度的诺贝尔文学奖上周四尘埃落定。

得奖是莫大荣耀，但纵观这个奖项的历史，一位作家若要赢得诺贝尔文学奖，除了必须活得够长（只颁给在世作家），作品也必须有更多翻译，毕竟评选诺奖的瑞典文学院院士的阅读语言是欧洲的几种主要语言，而翻译涉及复杂的文学市场机制，加上评审们各自的喜好，诸多因素，因此啊，诺贝尔文学奖的遗珠名单可能比得奖名单要精彩。

只限在世作家这件事，就足以造成遗憾。

1973年的米兰·昆德拉，摄于他的家乡捷克斯洛伐克布尔诺，两年后他流亡法国。（法新社）

近年逝世的大师级作家如美国作家菲利普·罗斯（Philip Roth，1933-2018）、捷克作家米兰·昆德拉（Milan Kundera，1929-2023）向来被视为诺奖热门人选（真实情况我们就不得而知了，毕竟诺奖提名有50年的保密条款）——当然，罗斯与昆德拉其实并不需要诺奖加持。一如意大利作家卡尔维诺（Italo Calvino，1923-1985）、阿根廷作家波赫士（Luis Borges，1899-1986）、俄罗斯－美国作家纳博科夫（Vladimir Nabokov，1899-1977），他们都是蜚声国际的重量级作家，并不需要诺贝尔文学奖为他们的写作生涯锦上添花。

与大奖擦肩

当然也有真正命运弄人与诺奖擦肩而过的，如法国诗人梵乐希（Paul Valéry，1871-1945）与中国作家沈从文（1902-1988）。

法国诗人梵乐希以象征主义作品著称。（互联网）

1945年共有18位作家获提名诺奖，包括自1930年起被12度提名的梵乐希。根据诺贝尔文学奖官网发布的1901-1950年提名报告，1945年评审似乎要把大奖颁给梵乐希，可惜他已在该年7月去世。同年逝世的候选人还有奥地利作家法兰兹·威尔佛（Franz Werfel，1890-1945）与荷兰作家约翰·赫伊津哈（Johan Huizinga，1872-1945），最后脱颖而出的是智利诗人加夫列拉·米斯特拉尔（Gabriela Mistral，1889-1957）。

梵乐希的作品很早就由梁宗岱（1903-1983）与戴望舒（1905-1950）等五四文人译介入至华文世界，影响华文新诗与现代诗的发展。反观米斯特拉尔的作品，到1980年代才被译成华文。

虽然沈从文的案例还未解密（还不到50年），但当时的诺奖评委之一，汉学家马悦然（Goran Malmqvist，1924-2019）曾在2007年与中国《南方周末》的访谈中透露，如果沈从文能活到1988年10月，他铁定能得奖。可惜沈从文在该年5月10日逝世，成了马悦然人生一件憾事。

沈从文前半生写小说，后半生研究中国古代服饰。（互联网）

翻译与传播的影响

至于鲁迅（1881-1936），马悦然当时也说，鲁迅生前作品译作不多，欧美文学界并不认识这位作家。根据诺奖官网1901至1971的提名资料，中国作家中，只有胡适（1891-1962）与林语堂（1895-1976）曾被提名诺贝尔文学奖。当然翻译也是重要因素，诺奖的报告就自我检讨地表示，1950年以前，非欧洲语言作家的提名“非常罕见”。

亚洲第一位诺贝尔文学奖得主是1913年的印度诗人泰戈尔（Tagore，1861-1941），接着在55年后，才有另一位亚洲作家——日本作家川端康成（1899-1972）得奖。

日本浮世绘影响了20世纪初欧美现代艺术，日本俳句影响欧美诗歌艺术，但诺贝尔文学奖提名名单中最早的日本作家身影却迟至1947年才出现，获提名的是贺川丰彦（1888-1960）。就传播方面来看，日本19世纪末、20世纪初尽管出现大文豪如夏目漱石（1867-1916）、森鸥外（1862-1922）、芥川龙之介（1892-1927），当时的瑞典文学院似乎所知甚少。

这就是为什么马悦然与他的遗孀陈文芬都提醒大家：“诺贝尔文学奖只是北欧一个很小的国家，一个十八个人的读书俱乐部选出来的奖。这不是在选世界文学冠军，同时这个奖是每一年给某个作家，而不是给某一个国家。”

至于提名，也是一种迷思，因为提名门槛不高，每年瑞典文学院会在2月整理长名单（大约250人），5月前整理出约20人的中名单，接着才是五至七人短名单，等暑假让评审好好读书，9月投票评选。

可以说，被提名其实没什么了不起，要进入短名单才有意义，只可惜诺奖太保密，但也就因为秘密才引起这么多人好奇。

诺奖“赛制”下，还有一类作家势必无缘得奖，那就是死后才被认可的作家：捷克作家卡夫卡（Franz Kafka，1883-1924）就在此列。爱尔兰作家乔伊斯（James Joyce，1882-1941）与英国作家弗吉尼亚·伍尔芙（Virginia Woolf，1882-1941）亦如此，他们走在时代之先，同代之人未能了解他们作品之好。

卡夫卡死后，其作品的影响无远弗届。（档案照）

记者的诺奖遗珠名单

诺贝尔文学奖1901年至今错过了多少人？我想每个文学爱好者都有自己的遗珠名单。

我的诺奖遗珠名单，除了上述提到的一些作家如沈从文外，还有意大利作家普里莫·莱维（Primo Levi，1919-1987）。

沈从文笔下的凤凰让人迷醉，不哗众取宠。1949年停笔后，沈从文在政治压迫中投身中国古代服饰研究，透过另一种方式抒情，让人敬佩又怜惜。

莱维是犹太人大屠杀的幸存者，见证奥斯维辛集中营之惨况。战后他选择以最内省的方式回顾那段历史，反省人性（无论是加害者一方，或是受害者一方），《这是不是个人》《被淹没和被拯救的》多么孤绝震撼。

文学艺术上，我想莱维最特殊的贡献是在独尊长篇小说的西方世界里，完成《元素周期表》如此巧思的散文结晶。

美国Liveright出版社2015年推出英译本莱维全集。（互联网）

说到底，诺贝尔文学奖不是文学的全部，它无非年度的热闹事件。文学本就该是无冕之王。对读者来说，阅读的品味需要建立，诺贝尔文学奖得主及其作品可以是一种指标，反之，也可以透过遗珠名单建立另一种文学视野。而最最重要的其实还是：读书。

喧嚣之后，让我们都静下心来，好好读一本书。