友谊书斋办天府书展 中国书籍八折

友谊书斋将与中国同步举行为期四天的“天府书展”，一同共享书香，互鉴文明。全场中国书籍皆打八折。

天府书展来自中国成都，以其庞大规模、繁多书种以及主题展区等元素，跻身中国四大书展之一。2022年，天府书展共有200余家出版发行单位、80余万种图书和430余场特色文化活动参展，共吸引5000万人次参展。

2023年，百胜楼友谊书斋成为天府书展的海外分场，定于10月13日至16日，与中国同步开展，为本地读者带来各类书籍。除了金庸武侠小说《连城诀》《雪山飞狐》，以及漫画如《古人怎么过日子》，还有中医地理散记小说、熊猫绘本、立体书、语言教育书和文创产品等。

青少年漫画则有刘慈欣的《三体》、金庸经典著作《神雕侠侣》《笑傲江湖》和网络漫画《如果历史也是一群喵》。加上老少咸宜的立体书《大闹天宫》《三国演义》《花木兰》《长城》《长安！长安》《过年啦》和热门“三星堆”主题故事书，带来一场对中国文史探索之旅。

除此之外，读者也能找到四川作家的作品，包括阿来和杨红樱。凭借《尘埃落定》获得第五届茅盾文学奖的阿来，新书《西高地行记》届时将一并展出。杨红樱的《淘气包马小跳》《笑猫日记》等系列深受学生喜爱，也译入英语、德语和意大利语，改编为动画片和电视剧。

配合天府书展，友谊书斋全场中国书籍20%折扣。

友谊书斋天府书展