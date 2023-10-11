“疯狂凤凰”传奇一生 《南海十三郎》本地上演

30年后再现江湖！由金牌编剧杜国威原创，知名监制高志森执导，一代粤剧名家“南海十三郎”的传记作品将在本地上演，以粤剧重现“疯狂凤凰”的传奇一生。

南海十三郎原名江誉球，是清末太史公十三公子。他为人孤高不凡，文才出众，是二三十年代剧坛名编剧和作曲家，有说他能同时编写四个不同的剧本。十三郎为人重情，尤其和薜觉先、唐涤生亦师亦友的感情为贵，却又对爱而不得的女子痴迷苦恋数十载。性格刚烈，我行我素的他，晚年却潦倒落泊，状似疯癫，最后更露宿街头。

十三郎颠沛流离的传奇生涯，1993年在金牌编剧杜国威笔下化为舞台剧，曾在新港两地演出超过150场，后也改编为影视作品，其中电影版由高志森监制导演。如今这部经典作品又焕新姿，由高志森再次执导，谢晓莹改编，2022年在中国广东佛山首以粵剧形式登台，2023年9月在香港演出后，第三场来到新加坡。

由20 Six Productions主办，香港春天戏曲发展协办，佛山粤剧院及佛山艺术剧院有限公司制作，粤剧《南海十三郎》将在佳伟剧院登场，为本地粤剧迷带来精彩演出。饰演南海十三郎是佛山粤剧院文武生李江崊。

身体语言更讲究

此次粤剧版改编，演员更讲究身体语言，动作戏也更多，与电影和舞台剧表达截然相异。高志森接受《联合早报》采访时说：“戏曲更重视四功，即唱、做、念、打。”

因此，读白和对话会变歌唱，其中也有各种曲牌和风格，“念白”也比一般话剧的对白更讲究诗意。在动作设计和身体语言上，细微如用扇子，显著如走台步，都有其门道。例如剧中一幕，有几只猩猩捉村女，来来回回许多穿插，皆以动作表达。他也补充，虽然剧情一样，但戏曲版本比较紧凑，整部戏2小时10分钟没有中场休息，一气呵成。

而英译剧名“Mad Phoenix”也其来有自。高志森提到，剧中十三郎疯癫后，常常拿着一大卷白纸，打开后上面什么都没有，但他却说其中有只凤凰，在雪山上面飞。纸中画名曰《雪山白凤凰》，你看到吗？如果没有，代表境界不够高，问者与答者，层次不同。

高志森说：“他是真疯还是假疯，也许只有他自己才知道，也有可能，连他自己也不知道。”这便是译名“疯狂的凤凰”的来由。

全场粤语演出，附有中英文字幕。

粤剧《南海十三郎》