郑培书黑白摄影个展　灰色梯度玩味人生

一幅优秀的黑白影像作品，应包含11阶梯度的黑白，这来自美国著名摄影家安塞尔·亚当斯的黑白摄影理论。莎士比亚的喜剧《皆大欢喜》中便有那么一句：“人生就像个大舞台，男男女女皆有自己要扮演的角色。”

新加坡摄影艺术名家郑培书最新的黑白摄影个展“梯度人生...Life’s a stage..”，应用“stage”舞台和梯度的双重含义，在纯白和纯黑之间的灰阶地带玩味人生。展览的28幅黑白摄影作品，记录人生从幼小到耆年演进，有幼童的赤忱，有宿命紧紧裹挟的生活，更有历经磨炼后绽放的深厚生命力量。他希望借作品见证人生梯度的高低纵跃，看到不同角色在人生舞台上的闪现瞬间。

郑培书曾获得国际摄影艺术联盟（FIAP）荣誉卓越荣衔和大师荣衔，英国皇家摄影学会（RPS）博学会士与芬顿奖章。他也是新加坡文化奖首位摄影家得主，亚洲历来首位FIAP董事会成员。

郑培书受《联合早报》采访时说，自己从1961年开始用底片摄影，俯首暗房冲洗黑白照片，因此多年来历经摄影生态变迁，对黑白照片仍有独特情怀。

他说：“在视觉上，彩色照片很直接，通过色调和色彩之间的搭配产生效果，但黑白照片之中的多层次，不同灰阶如何在一张照片里发挥作用，这些更需要艺术想象力和创造力来感受。”

郑培书希望透过作品，展现历经时光淬炼与沉淀后的风华。（受访者提供）

对郑培书来说，这既是毕生兴趣的体现，也象征一种自我挑战。此展的照片都是他先摄下全彩照片，再通过后期黑白处理，包括调动亮度、阴影和对比度等完成。其中不少也在街上拍摄。他形容：“街道是我的影棚，后制是电子暗房。”

“梯度人生”摄影展由若轩艺术展示空间及AVS Printing联合呈献，从本星期六起在若轩艺术空间展出两周，入场免费。

“梯度人生...Life’s a stage...”摄影展