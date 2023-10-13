香港粤剧演出 罗家英等呈献三台好戏

香港粤剧演员会将于10月20日与21日两天，在牛车水人民剧场举行盛大演出，呈献三台好戏。

此次50人的演员阵容包括粤剧殿堂级红伶罗家英、王超群、吕洪广，任派正宗女文武生刘惠鸣，驰誉香港及新马的红伶温玉瑜、何志成、高丽，青春偶象派王希颖和谭颖伦。另外特邀本地著名演员龚耀祥、刘满钻和陈绿漪加盟助阵。香港音乐领导彭锦信和香港击乐领导曾荣生，联合香港名乐师齐齐献艺。

罗家英介绍自己所参演的作品时说：“这次我演一出短剧一出长剧，长剧叫《糟糠情》，这是大概1989年时，我和汪明荃‘开山’做的一套戏，是东汉一段很感人的故事，讲述男主角重情重义，不贪权势抛弃原配与公主结婚，于是就有这两句话——‘贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂’。这套戏有唱有演，有很好的感情戏，有很多好听的唱段。”

罗家英演出的另一出短剧叫《章台柳》之《卖箭》，他说：“《章台柳》是我1973年在香港利舞台开山的，当时与李宝莹合作演出，这部戏历演不衰，也灌录过唱片，这次是和香港新晋花旦王希颖演出，她扮演正印花旦柳惜青，另一名演员是新加坡年轻花旦陈绿漪，她也是唱做都不错的，这次演出可说是新加坡和香港一个合作。”

在分析粤剧如何吸引年轻观众时，罗家英觉得粤剧中的精美服装，精彩演唱，高超武功，都是年轻人比较喜欢看的，还有一些动感的戏，也能吸引年轻人的关注。“我们（戏曲人）要多些宣传，多些介绍，让年轻人多认识中国历史故事，那他们就会有兴趣了。”

演出节目丰富精彩，10月20日（星期五）晚上7时15分，上演国际粤剧编剧家唐涤生的绝唱《再世红梅记》，由刘惠鸣、王超群、温玉瑜、吕洪广、高丽和谭颖伦领衔主演。

10月21日（星期六）下午2时，演出折子戏专场，剧目有《紫钗记》之《拾钗奇缘》，刘惠鸣和王超群主演；《孟姜女寻夫》，龚耀祥和刘满钻主演；《三笑姻缘》之《追舟》，谭颖伦、王希颖、温玉瑜和高丽主演；《十奏严嵩》之《写状》，何志成、王超群、邝纯茵和李晴茵主演；《章台柳》之《卖箭》，罗家英、王希颖和陈绿漪主演。

10月21日（星期六）晚上7时15分，演出罗家英戏宝《糟糠情》，其他主演包括王希颖、温玉瑜、高丽、吕洪广和谭颖伦。

另外，10月20日（星期五）下午2时，香港红伶与本地红伶举行“粤剧推广交流讲座”，入场免费。

演出地点为牛车水人民剧场，票价为25、40、60、80元，另设贵宾券，更多详情和购票可拨电：91187535、91461528。