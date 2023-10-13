不是因为这个男人帅，不是因为这个男人好，可信赖，可托付终身。而是她们视他为救生圈，抓住它，便可摆脱这暗哑的生活，逃离这无望的境地。

（1）

姐妹花蚝煎档口前永远排着长长的队伍。

在卡迪847座咖啡店这里，蚝煎档口永远生意火爆，即使在爸爸财叔掌镬的时期，到姐妹花明珠、丽珠接手，档口永远有络绎不绝的人潮，饕客也许是冲着香喷喷的蚝煎而来，狂蜂浪蝶也许是被姐妹花美貌吸引而来，谁知道呢？“姐妹花蚝煎”20年不涨价，这也许是召客而来的因素，但谁知道呢？饕客食客追逐的未必是便宜，而是味蕾的享受加上甘榜的情怀。

从卡迪遍地沼泽、鱼塘、菜园、橡胶林的时代，到密密麻麻矗立的组屋。

姐妹花蚝煎味道始终没变，情怀始终没变……

财叔掌镬的时代，烹制一盘蚝煎，还真的是一丝不苟。

蚝当然要新鲜的，蛋要煎得微焦，而薯粉要调配得恰到好处！葱则是点缀了！掌镬的人更得练好腕力，挥动镬铲，如同耍柳叶刀般飞舞。“喳喳喳”常翻炒，令蚝煎不粘锅，才不会太老，让鲜蚝过老、过焦、过苦，都是避忌。姐妹花在实习时，不知挨了多少骂，烫伤了多少次手，炒坏了多少碟蚝煎。一轮练习下来，手腕酸麻得抓不牢镬铲，连洗澡都弯不了手去擦背抓背。

但百炼成精，终成师傅。

饕客感到欣慰，“姐妹花蚝煎”总算后继有人。

但绝没想到的是，作为爸爸的，衣钵刚刚传了，自己竟然倒地不起！

事出突然，10年没休假的爸爸财叔本想到马六甲探望多年不见的大哥，叙叙旧，也趁机品尝马六甲著名的娘惹“黑果鸡”！岂知到了马六甲第二天，刚刚品尝了娘惹黑果鸡，竟然发生激烈呕吐，晕倒在餐桌上。急忙送医院，他昏迷不醒，他大哥连忙安排救护车，紧急送回新加坡医院，被验出是脑中风，照了MRI，确定是脑肿瘤，一番手术之后，命保住了，但语言功能没完全恢复，半边身子也瘫痪，生活不能自理。

两姐妹本想请个外籍佣人照顾他的，但报纸常报道的“佣人虐老”新闻令她们胆战心惊，怕爸爸遭受虐待，于是商量好，轮班开档，然后轮流照顾爸爸。

起初不觉怎样，渐渐觉得心力交瘁……

毕竟照顾一个瘫痪的病人，比照顾一个蚝煎档口艰难。

病人会闹脾气，闹情绪，不肯穿纸尿裤，常常尿裤子需要清理。硬的食物他难以吞咽，只好把肉类、蔬菜用剪刀剪碎，熬成粥一口一口喂他。他胃口不好，或被食物哽着，便怒把碗和汤匙打飞，撒得满地残羹粥水。病人尽管口齿不清，还挺会骂人，而且骂的都是福建粗话，什么“鸡X”“干”“令娘的XX”，多难听的话，都宣泄于口，也不管这两个都是他的宝贝女儿。

（2）

蚝煎档口仍旧排着长龙！

幸好是自助服务，轮到妹妹丽珠守档，只须负责炒蚝煎、打包、收钱。一个人做，再怎么利落，毕竟只有一个镬铲、一双手，忙不过来，难免引起顾客怨声四起，鼓噪着“怎么不快点？”“喂，我排了一个钟头了，老板。”

丽珠也烦躁，抹抹汗，一句话顶回去：“排不了，不要吃啦！”

顾客气喊：“不吃就不吃，有黄金么？”

“是没黄金，但有鲜蚝！”

幸好有救星及时出现打圆场。“别烦，别烦……我也排了一个钟头呢！”

救星帮忙下单、收钱、找钱、打包，缓一缓人潮。救星名叫杰森，也算是蚝煎档的老顾客了。他是个30多岁的帅哥，亲切随和，没架子，嘴巴很甜，人畜无害模样。长得黝黑，像个讨海人，后来问起，才晓得他曾经在印尼峇淡岛开过奎笼，而且很有创意，把奎笼办成民宿与餐馆。他从爸爸财叔掌镬的那个时代就来蚝煎档光顾了，他说他超爱吃姐妹花蚝煎档的蚝煎，每次从奎笼上岸，都要来光顾。他这么说的时候，总是用炯炯的眼神，隐含着一种什么的凝视丽珠！

丽珠不由自内心泛起一阵涟漪……

很久没有这种感觉了，自从中学时代，那个鬈发的混血儿男孩坚持去了国外留学，她哭了一夜，把手机里他的照片全删除了之后，就对男孩如绝缘体了。她记得有一次去中学营会，夜了，同学们都围绕着篝火唱歌、讲笑话。鬈发男孩却拉着她的手悄悄躲进帐篷，两人亲吻也做了，她的衣服也半推半就给他剥光了，然后他还想“更进一步”——结果，他不争气地缴械了！她怅然若有所失，幼稚且一厢情愿地想，她宁愿他们能完成偷吃禁果，如此，他可能会留下来，不会出国了。

如今，落个旧梦不须记。

（3）

财叔病了以后，杰森几乎天天来。

他说他在雅加达也有餐馆，但有经理帮他管理，时间比较自由，倾注精力去经营的，反而是他的峇淡岛奎笼民宿与餐馆。他诚恳邀她，“哪天有空，跟我去看看！那里蓝天碧海，就像个水上王国，每一间民宿都有欧洲装潢特色；当然还有SPA水疗香薰按摩服务，你到了那儿，就是奎笼上的女皇了！”

丽珠有些晃神，她跑得开吗？

女皇？她所有的生活都与女皇沾不上边，开档、关档、清洗、炒蚝煎，清理充满尿迹屎便的裤子，洗涤脏衣服，铺床单，喂爸爸吃药，被粗话辱骂！带爸爸去做物理治疗。烫伤了手，酸麻的手，仍然得炒着蚝煎，偷偷流泪。她的人生，就充斥着这些了，还有什么闪光？什么盼望？什么强音？什么女皇？

她真的晃神了……

杰森是真心的么？真心喜欢蚝煎么？丽珠没有瞎，从他盯住姐姐明珠看的暧昧眼神，她就知道，他并非纯粹为蚝煎而来，而是为窈窕淑女而来。这也无须讶异，明珠、丽珠两姐妹本就丽质天生，虽年龄接近30，开档时穿着热裤，露出雪白修长美腿，加上紧身T恤，遮不住她们骄人的身材！若不是忙忙碌碌，沾满蚝煎油烟，一身葱味，仍然像一颗初熟的水蜜桃，像一朵娇艳的郁金香。

丽珠并不笨，除了鬈发男孩，也曾经交往过其他男朋友。

她完全熟悉男男女女之间的两情相悦的事！

排着队的食客中常常闹恶作剧的调侃，“蚝煎吃多了，当然有壮阳的效果啦！”然后是一连串猥亵的笑话，都意淫上蚝煎了。

杰森看着明珠那充满欲望的眼神，只有瞎子才看不见。

但丽珠呢？难道她能无动于衷么？

杰森很会哄女孩子。他知道两姐妹花需轮班照顾爸爸以及蚝煎档口，算准时间，来约丽珠去看电影、逛街、买化妆品衣服送给她。她生日，他还送她一打玫瑰花！有次他送丽珠回去，甜言蜜语就顺势进入丽珠的房间，亲吻她，说爱她，要带她去峇淡岛结婚，住在奎笼餐馆，当起老板娘，无须劳累，只需在柜台收钱，多惬意的女皇啊！丽珠挣扎着，意乱情迷，衣服被杰森脱掉了（恍惚间，她仿佛回到了与鬈发男孩在帐篷里偷吃禁果的一幕），迷迷糊糊间，隔壁骤然传来爸爸财叔打翻椅子与碗碟，发出“嗯嗯嗯……”求助的声音。她悚然警醒，仓促穿好衣服，跑去隔壁帮爸爸清理打翻的食物残渣与杯子。

“哎呀，你又尿裤子了。”

“嗯嗯嗯，干你娘啦……”

丽珠一边帮爸爸清理尿迹，一边帮他换裤子。

爸爸仍然在骂着粗话……她无助地，很想对着瘫痪的爸爸，或者对着无人的旷野呐喊：“我快要30了，凭什么我就不能像别的女孩子一样？好好地学习、生活，好好地穿一套时髦的衣服，化个妆，谈一场恋爱？好好地去嫁一个男人？凭什么我要守住那个蚝煎档口？每天对着蚝、鸡蛋、薯粉，还有镬铲？还有烦死人的顾客？我到底还要守多久啊？难道要守到我老了，走不动了，或者病了、瘫痪了，像你一样，才不得不放手么？那么，我的生命呢？我的人生呢？我的梦想呢？难道……难道我就注定这样子蚝煎蚝煎，煎熬煎熬下去么？您告诉我，好吗？爸爸，爸爸呀……”

（4）

丽珠终于下定决心，瞒住姐姐，也瞒住爸爸。

她选择了和杰森远走高飞去做“女皇”了！往峇淡岛的船票买了，简便的行李收拾了，银行户头的钱也提出来了。但她匆匆来到码头，却不见了杰森的踪影，倒是看到了姐姐明珠！她愣住了，一时间脑筋转不过来，怎么明珠也来了？也背着行囊？她也准备出逃么？抛下瘫痪一边身子的爸爸，也抛下了蚝煎档口，和谁远走高飞？

“杰森也约了你？”

“怎么……他也约了你？”

两姐妹摊开来谈，才晓得杰森根本是个爱情骗子！他同时追求两姐妹，带她们看的电影、买的化妆品、送的花、吃的东西，几乎都是一样的。就连甜言蜜语，也是如出一辙：“爱你，让我们去峇淡岛结婚，做我奎笼餐馆的老板娘，什么都不用做，只需坐在柜台收钱，多惬意的女皇啊！”

“你被骗了多少钱？”

“我的3万块储蓄。”

“我被骗了5万！”

“还有，他常常伸手进去收银机拿钱。”

“王八蛋！”

“臭男人！”

两姐妹咬牙切齿，手中若有镬铲，准给他猛然一击！

“我们为什么那么笨？”

“不是笨，是无奈，明知是网，还甘愿扑上去。”

——明珠道出两姐妹的悲哀。不是因为这个男人帅，不是因为这个男人好，可信赖，可托付终身。而是她们视他为救生圈，抓住它，便可摆脱这暗哑的生活，逃离这无望的境地。油烟弥漫的蚝煎档，瘫痪半边身子的爸爸，打翻的残羹，纸尿裤、药片、沾满尿液的床褥，还有病人粗俗的骂人话语。

——我宁愿逃出去一天！

——让我释放自己，行吗？

梦破灭了，两姐妹拖着行李，拖着疲惫、伤心、绝望的躯体回到家。

她们发现爸爸财叔躺在轮椅上睡着了，发出微微的鼻鼾声。她们看到了茶几上是爸爸折叠得整整齐齐的两姐妹的衣服。明珠是明珠的，丽珠是丽珠的，没有混淆。还有饭桌、神坛都抹过了，抹布清洗了，挂了起来。桌上，还有他折了的长豆。爸爸很努力、很积极做物理治疗，他已经能自己把衣服放进洗衣机，自己晾衣服，自己吃药，而且控制着电动轮椅，去楼下公园散步。

两姐妹没有惊动爸爸，回到各自的房间，甩下行李，怔忡半晌，渐渐悲从中来，情绪失控，抱着枕头，无声地嚎啕大哭。

隔天，温煦阳光照进了卡迪847座姐妹花蚝煎档口的角落。档口前的“休息”两个字被撤去了，炉火重新开了，镬铲又再翻飞！打蛋、下蛋、下蚝，浇上薯粉，翻炒翻炒，加辣椒、加葱、盛碟、打包。香喷喷的蚝煎上桌咯！

生活如常。