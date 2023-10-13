小时候，处在懵懂阶段的我，对事物的喜好都跟随阿妈。阿妈喜欢石榴，我也跟着喜欢。那时候，人们的娱乐单纯，空气中不时飘荡着乐曲，火红的石榴花也随着起舞——白天，在华乐《花开争艳》下摇曳生姿；夜晚，在潮乐《春月明》中投下剪影。

后来上学了，懂得加入邻居一起玩乐，经小伙伴的介绍，我认识了番石榴。这个“番”字取得好啊，满满甘榜味，很符合那个年代小孩的身份。渐渐的，我识字多了，又从大人那里懂得“过番”一词。这不禁让我浮想联翩，在心中打个问号：番石榴，石榴何时下南洋呢？也许要问百花仙子才知道。毫无疑问的，番石榴是代表甘榜的符号之一。

童年学会爬树，为着采那挂在枝头、令人垂涎的番石榴。抢在鸟儿之前摘下它，握在手中那一刻，那种兴奋，就像拥有了整个甘榜。缘起缘灭，和番石榴的情缘，随着推土机的出现，渐渐地走向结束，悄无声息地消失了。

多年后，我在一所传统学校与番石榴重逢了。那是一个平常日子。休息节时，在巴士停泊区执勤的我，忽然发现在蝴蝶园的方向，万绿丛中有个浅黄色的熟悉的圆滚身影。我下意识地走过去，待靠近一瞧，一时愣住了——原来是番石榴。老朋友，久违了！你这一出走，世间风云变幻，春去秋来，儿时的一切，已没入银白色的月光，当下兴奋和伤感交织着，无以言状。番石榴，我知道你一定会再次不告而别，我想留住你啊！

隔天，休息节时，我兴致勃勃地带几个学生去看番石榴，告诉她们这是老师小时候常见的果子。介绍时，感觉眼前的番石榴树，一片叶子一个甘榜日子，透过树叶，我看到母亲在收衣服，也看到椰树上空风筝点点……

“老师，教师节快到了，我画番石榴送给您。”一个学生说。

“好的。帮老师留住它，谢谢你！”

看着学生们稚气的脸孔，那不正是小时候的我和小伙伴们吗？刹那间，耳边隐约听见华乐《花开争艳》，我不禁抬头仰望天空，心想：今晚会听见潮乐吗？那一轮甘榜春月，会不会依约而来呢？