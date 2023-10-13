艺起看：一桌两椅三剧目

香港剧团进念·二十面体将在新加坡南洋艺术学院剧场演出，呈献《关于老九的传说》《上善若水》和《思考学院》三部“一桌两椅”剧目，每部时长20分钟。

从《关于老九的传说》可近乎直觉地联想到，新加坡已故国宝级剧作家郭宝崑和《老九》。它由导演荣念曾结合马来西亚传统表演艺术玛蓉舞（Mak Yong），香港与邻近地区传统说唱艺术南音，以及新加坡赌场合法化等元素，呼应《老九》编成。舞台上永远坐着一名没有面目的人，成为阅读文本、剧场、叙事体和新加坡的注脚。

《上善若水》则由胡恩威执导。透过人工智能生成的声音影像，将《道德经》“上善若水”和李小龙对水的分析和应用，合成为剧场空间体验，也是一场艺术科技实践。

本地剧团“避难阶段”艺术总监刘晓义执导的《思考学院》，由表演艺术家Didik Nini Thowok和松岛诚，以当代舞蹈和印度尼西亚爪哇舞蹈共同探索身体历史、舞台变迁，也遥望亚洲艺文交流的未来，某程度上呼应了新成立的新加坡艺术大学。

三名导演分别在剧中展现独到艺术风格和方法，同时促进区域文化交流。此次演出的演员阵容来自印尼日惹、东京、北京和香港，包括Didik Nini Thowok、松岛诚、刘俊坚、杨永德、蔡雨田和竺谚民。

演出由南洋艺术学院和进念·二十面体合办，香港驻新加坡经济贸易办事处主要资助。

《一桌两椅》