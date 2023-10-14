赴波兰研修肖邦音乐 郭俐盈首次回新办独奏会

说话慢条斯理透着书卷气，21岁的郭俐盈谈吐间有着与年龄不匹配的成熟。14岁时，郭俐盈被奥地利萨尔茨堡的莫扎特大学录取，成为当时该校历来最年轻的本科生。本科毕业后，她是少有选择去波兰深造的音乐家，会说流利的华语和英语，以及德语和波兰语。

10月21日，郭俐盈将在滨海艺术中心音乐室演奏肖邦作品全场。这也是她自留学欧洲以来，首次回到家乡举办独奏会。

郭俐盈2002年出生在新加坡一个非从事音乐行业的家庭，她的父母虽然不演奏任何乐器，但热爱古典音乐。应该说是个巧合，6岁开始学琴的郭俐盈和很多音乐神童一样接受家庭教育（homeschool），但并非为了把全部时间倾注在练琴上。

“我的父母是非常豁达的人，他们希望我拥有自由的灵魂，做自己喜欢的事。”郭俐盈说：“我父亲是工程公司的领导，但他酷爱历史，也从小鼓励我阅读。他们从不逼我练琴，事实上我小时候练琴的时间并没有很多。”

2014年，利奥波德·莫扎特学院（Leopold-Mozart-Institut，莫扎特大学的青少年学部）的院长韦伯（Andreas Weber）来新加坡选拔钢琴人才，郭俐盈是本地唯一获得橄榄枝的幸运儿。在短短的一个月内，这个家庭就要做出去欧洲长期留学生活，走音乐家专业道路的决定。

“因为我对钢琴的热爱，也因为意识到这个机会有多难得，最后我们决定接受录取。妈妈从那一天起陪在我身边照顾我，直到今天。”郭俐盈的母亲此前是学校的心理辅导员。两年后，郭俐盈被莫扎特大学本科学部录取，成为当时校史上最年轻的本科生。

师从波兰著名钢琴家斯维塔瓦

15岁时，郭俐盈去波兰城市比得哥什（Bydgoszcz）参加协奏曲音乐节，在跟钢琴家斯维塔瓦（Wojciech Switala）上大师班的过程中，她深深被老师的音乐和教学打动。“他是波兰乐坛诠释肖邦作品的专家，也是肖邦国际大赛的评委，我很想跟他学肖邦。”

不久后，郭俐盈考入位于卡托维兹（Katowice）的席曼诺夫斯基音乐学院（Karol Szymanowski Academy of Music）的少年班，这个项目一般只对波兰人开放，她是唯一的外国学生。在萨尔茨堡读书期间，她几乎每个月都要长途前往卡托维兹上课。从莫扎特大学毕业后，她在波兰获得硕士学位。

来临音乐会上，郭俐盈将演奏肖邦的夜曲、叙事曲、马祖卡、船歌，以及波兰舞曲等多种具有肖邦代表性的体裁作品。“波兰人演奏肖邦和外国人会有很大的风格差异。”郭俐盈说：“肖邦的作品非常具有贵族气质，内心细腻但不失激情。可以令人心潮澎湃，但绝对不是生硬的蛮力。在触键和发力上，有很细致的讲究。”

不过她说，在世界顶级赛事，肖邦国际钢琴比赛上，评委普遍有开明的态度。有些选手的演奏风格非常波兰化，有些则有独特的韵味和见解，也有机会获得认可。

热爱阅读和讲故事

在郭俐盈的童年里，音乐是个兴趣爱好，父母更多培养的是她阅读和讲故事的能力。“从小我就经常去图书馆，我也喜欢去图书馆做义工，给孩子们讲故事。”郭俐盈说：“我非常喜欢和小孩子相处，我认为带领他们阅读很重要，学习讲话的能力也很重要。这能够帮助启发心智，培养他们的人文关怀。”

接受线上采访时，郭俐盈正在纽西兰参加慈善活动，以三场音乐会，分别为老人、孤儿和贫困人口筹款。“我认为慈善是很重要的事业，能够通过音乐帮助到别人，我很喜欢我所做的事情。”

郭俐盈演奏肖邦独奏会