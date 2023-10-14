诺奖诗人格丽克逝世　享年80岁

2020年度诺贝尔文学奖得主、美国女诗人露易丝·格丽克（Louise Gluck，又译格吕克、露伊丝·葛绿珂）美国时间星期五（10月13日）在麻省剑桥家中逝世，享年80岁。

美国媒体报道，格丽克是因为癌症逝世。

格丽克是美国当代最重要的诗人之一，1968年出版第一本诗集《头生子》，在诗坛崭露头角，代表作有《阿基利斯的胜利》（1985，获美国国家书评人协会奖）、《阿勒山》（1990）、《野鸢尾》（1992，获普利策奖）。

她一生共写作诗集15部，诗论一部。

2020年大疫之年，格丽克获颁诺贝尔文学奖，瑞典文学院认为，她的作品“带有素朴之美的诗意声音，使个体的存在具有普遍性”。

格丽克的作品带有私密性，直透人心，她在诺奖得奖演说中谈到：“一首诗说出的东西不仅必要，而且私密，它们是神父或心理医生会聆听的话语。”

格丽克1943年出生于美国纽约一个匈牙利犹太裔家庭。她自幼热爱诗歌，饱览布莱克、福斯特、狄金森等诗人作品。高中她一度因为严重精神性厌食症辍学，但在接受心理分析治疗后，听从医师建议，把所思所感写成文字，回归哥伦比亚大学继续学业。

格丽克曾任教于波士顿、爱荷华等多所大学，2003年获颁美国桂冠诗人，2004年起受聘为耶鲁大学驻校作家，教授创作。

最后以格丽克的代表作《野鸢尾》的诗句（陈育虹译本），纪念这位诗人：

不记得曾经穿越过另一世界的

你啊，让我告诉你

我又能说话了；一切自湮没

回来的，回来

为寻找发生

自我生命中央喷出

一柱泉涌，郁郁的深蓝

投影在碧蓝海蓝