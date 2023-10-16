王颖婷：你快乐吗？我不——《快乐》读后感

我每次都会想，东南亚这么多的地方，为什么偏偏峇厘岛成为了峇厘岛？

走了一公里多，脚步不会计算，我感觉走不到想要去的那家餐馆了，山的另外一头因为回去的路而感觉过于遥远。我和N看到一家装潢风格不错的咖啡店就走了进去，他说这是一家网红咖啡店。

我们坐下来，点了午餐，那里没有冷气，山顶有自然的凉风。

“你知道吗？我觉得要得到快乐是很简单的，要得到平静却很难。”

比如说朋友之间，要得到快乐大家就消费，出来吃一餐饭，喝喝酒，聊聊天；情侣之间的话可以买买礼物，出门走走；一个人，要得到快乐，就只需动动手指，上网看看废片，好像这种刺激是很容易得到的。“但是我不知道这是不是真正的快乐”，我握着N的手，眼泪溃堤。我觉得要得到真正的平静是很难的。那些不是在做什么，而是不做什么的时候。

与此同时，周围的人都在消费巴杜尔山，没人注意眼睛红肿的我。你看那些举着手机在拍山的人，他们的照片明天还会不会再看？在这里，只有山还是山。

我被自己困着很久，不快乐，找不到意义，一个人在峇厘岛，学习冥想。老师说，我们必须训练自己的mind，让其为我所用，而不是被其奴役。他说，静坐是为了与更深层的自我联结。我顿时豁然开朗。连续上了两天的静坐课，我走进一家连锁英文书店，找到这本《快乐》（The Art of Happiness），当时店员的热情是让人想记住的温暖。

当然，会拿起这本书是因为达赖喇嘛，但是我觉得心理学者（也是本书作者）霍华德·卡特勒博士的提问也是很重要的。他是那个“入世”和代表“科学”的角色，他为我们提问，到底什么是快乐？什么是幸福？为什么那么多人如此富有却不快乐？社会资讯爆炸，纷扰多变，仇恨、偏见、暴力随处可见，我们可以如何在复杂的社会里安身立命？

抛开对于达赖喇嘛的舆论，这本书带给我许多的平静。作者举的例子很有现实意义，我自己在阅读的时候也不断地思考。这么简单的问题，什么是快乐，怎么样才能快乐，却没有一个人可以代替所有人来定义。没有人知道什么是快乐，我们才总是活得不清不楚。

书里说，答案是超越今生的（The answer is beyond a single lifetime），我想我们都要活出自己的答案，并在那之前先思考：我快乐吗？