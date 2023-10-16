游以飘新诗集反思日常异常

时光，分晓了差异，得出了诗。时隔两年，游以飘再出版新诗集《时差》。

继《流线》（2016）、《象形》（2020）和《记号》（2021）后，游以飘今以《时差》继续营造诗的形式与语言，构建诗的特质与主体。诗人面对历史进程的迥异，地理脉络的特殊，两者交错影响之下的繁复性，尝试涉及族裔内部的探索，跨越族群之间的想象，觉察时间的分区，时代的分段，以及语境的差别。诗人对众多命题分别观照，并组合词语与意象为诗，赋予诗的存在意义，以及诗的强韧力量。

游以飘，本名游俊豪，1970年马来西亚金宝出生，新加坡国立大学东亚研究所博士（2002），任教于新加坡南洋理工大学。现任华裔馆馆长、中华语言文化中心主任，曾任中文系主任。作品发表于新加坡、马来西亚、中国报章与杂志。

在诗集后记，游以飘形容，《时差》就是他对诗的笃信和追求。本诗集收录他写于2020年到2022年间的78首诗，作品在大疫年间写就，虽无直写疫情，对“何谓日常与异常”有更多反思。诗作风格各异，呈现独特的诗歌美学，获诗人杨键、得一忘二与吴怀晨推荐。诗集由设计师张弥迪打造整体视觉，古典与现代融于一体，以视觉演绎游以飘诗作的独特美学。

新书发布会将由游以飘主讲，张志华主持，得一忘二和娃娃与谈。

《时差》新书发布会