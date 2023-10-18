作家节公布新阵容 下任总监为杨树宏

情节再反转，新加坡作家节再公布本届新阵容，包括台湾作家吴明益和《惊奇女士》《黑镜》编剧碧莎·K·阿里（Bisha K. Ali），也揭晓下任作家节总监杨树宏。

台湾跨域小说家和自然书写者吴明益是作家节第二波公布的作家之一。曾获台湾文学奖、联合报文学大奖和红楼梦奖，六度斩获开卷年度好书奖，其长篇小说《复眼人》售出十余国版权，《单车失窃记》则在2018年入围英国布克奖，短篇小说《天桥上的魔术师》改编为同名电视剧。

吴明益将参与第26届新加坡作家节。（作家节提供）

这次参与作家节，吴明益将揭秘全新小说《海风酒店》如何“一砖一瓦”建造起来。他也将与另一名参与作家范俊奇、城市书房店长陈婉菁，一同谈论新马台三地独立书店的现况与发展。

长篇小说《杏仁》的作者，韩国导演与作家孙元平将参与本届作家节。（作家节提供）

巴基斯坦裔英国编剧碧莎·K·阿里，是Disney+影集《惊奇女士》的首席编剧，也是Netflix火红影集《黑镜》的编剧之一。新阵容还包括韩国导演与作家孙元平，她在2016年凭借首部长篇小说《杏仁》拿下第10届韩国创批文学奖；以及美食作家M. Margarida Pereira-Müller。

随着连任五届作家节总监的本地诗人普嘉·南锡（Pooja Nansi）今届完成任期，接下来将由本地英文诗人、教师杨树宏（Yong Shu Hoong）接棒，担任2024年至2026年总监。

杨树宏多年来在南洋理工大学、共和理工学院、中学和初院教学，为本地文学场域播种。著有七部诗集，他常在看似平凡的事物中勘探非凡之处，往往重视跨学科和文化。

新加坡作家节由国家艺术理事会委托艺苑公司主办。迈入第26届，2023年以“Plot Twist”（情节反转）为主题，活动日期从11月17日至26日进行，即日起至10月25日，可上网购买早鸟通票：成人券24元（原价30元）、学生票12元（原价15元），网址为www.singaporewritersfestival.com

