本地作家蔡素君获星云文学奖长篇小说补助专案

陈宇昕

发布 /
发布 / 2023年10月19日 2:14 PM
蔡素君成为首位获得全球华文文学星云奖长篇小说补助专案的新加坡作家。（蔡素君提供）
蔡素君成为首位获得全球华文文学星云奖长篇小说补助专案的新加坡作家。（蔡素君提供）

字体大小:

第13届全球华文文学星云奖10月18日揭晓，两位获得“历史长篇小说写作计划补助专案”的作家为新加坡作家蔡素君与台湾作家祁立峰。

蔡素君作品《遗世婆娑》以唐玄宗两位道姑妹妹金仙与玉真公主为主轴，通过女性视角审视唐朝兴衰，并深入道教文化，展现唐代女性鲜为人知的生命经验。祁立峰的《五衰：梁武帝的最后五日》则试图以后设角度想象梁武帝生命的最后五天。

他们可分别获得50万新台币（约2万1200新元）补助费，须在两年内完成作品。

蔡素君是首位获此长篇小说补助专案的新加坡作家。

她受访时说，这部长篇小说已酝酿五年，此前她以英文写了一本关于杨贵妃的小说自我挑战，搜集了很多资料，对唐玄宗两位入道修行的妹妹金仙与玉真公主产生浓厚兴趣。关于两人的身世史料与研究并不多，正由于历史空白，为小说提供了想象的空间。

目前任教于南洋理工学院的蔡素君希望2024年能够请半年假专心写作，按照目前的计划，小说最终可能会达20万字。

蔡素君向来对女性史感兴趣，希望从两姐妹的故事，看唐代的生活与历史兴衰。

“这两姐妹是公主，有一定的权势。金仙公主四十多岁去世，她生前乐善好施，现在还有一座金仙公主塔（位于北京）。玉真公主与文人关系密切，提携李白、王维等大诗人。还有一些关于文人与她有情愫的野史，但并不可靠，毕竟年龄上有差距……”

唐代女性不乏其他代表，但蔡素君看到了两人不一样的特性：“与太平公主、武则天不一样，金仙与玉真姐妹俩并没有眷恋权力，这不代表她们是柔弱女子。她们十六七岁就选择入道，这需要一定的性格。”

对比此前以英文书写杨贵妃到这次回归中文，蔡素君说，回到中文可以更自由发挥中国文学意象，可以写更多抽象的东西，而不是剧情交代。

本届全球华文文学星云奖其他奖项方面，台湾原住民作家夏曼·蓝波安获颁贡献奖。朱和之凭《当太阳坠毁在哈因山》获得长篇历史小说首奖，小说与二战结束初期美军军机坠毁于三叉山的事件为背景。完整得奖名单见星云大师教育基金官网：https://www.vmhytrust.org.tw/messages/35/1

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容