本地作家蔡素君获星云文学奖长篇小说补助专案

第13届全球华文文学星云奖10月18日揭晓，两位获得“历史长篇小说写作计划补助专案”的作家为新加坡作家蔡素君与台湾作家祁立峰。

蔡素君作品《遗世婆娑》以唐玄宗两位道姑妹妹金仙与玉真公主为主轴，通过女性视角审视唐朝兴衰，并深入道教文化，展现唐代女性鲜为人知的生命经验。祁立峰的《五衰：梁武帝的最后五日》则试图以后设角度想象梁武帝生命的最后五天。

他们可分别获得50万新台币（约2万1200新元）补助费，须在两年内完成作品。

蔡素君是首位获此长篇小说补助专案的新加坡作家。

她受访时说，这部长篇小说已酝酿五年，此前她以英文写了一本关于杨贵妃的小说自我挑战，搜集了很多资料，对唐玄宗两位入道修行的妹妹金仙与玉真公主产生浓厚兴趣。关于两人的身世史料与研究并不多，正由于历史空白，为小说提供了想象的空间。

目前任教于南洋理工学院的蔡素君希望2024年能够请半年假专心写作，按照目前的计划，小说最终可能会达20万字。

蔡素君向来对女性史感兴趣，希望从两姐妹的故事，看唐代的生活与历史兴衰。

“这两姐妹是公主，有一定的权势。金仙公主四十多岁去世，她生前乐善好施，现在还有一座金仙公主塔（位于北京）。玉真公主与文人关系密切，提携李白、王维等大诗人。还有一些关于文人与她有情愫的野史，但并不可靠，毕竟年龄上有差距……”

唐代女性不乏其他代表，但蔡素君看到了两人不一样的特性：“与太平公主、武则天不一样，金仙与玉真姐妹俩并没有眷恋权力，这不代表她们是柔弱女子。她们十六七岁就选择入道，这需要一定的性格。”

对比此前以英文书写杨贵妃到这次回归中文，蔡素君说，回到中文可以更自由发挥中国文学意象，可以写更多抽象的东西，而不是剧情交代。

本届全球华文文学星云奖其他奖项方面，台湾原住民作家夏曼·蓝波安获颁贡献奖。朱和之凭《当太阳坠毁在哈因山》获得长篇历史小说首奖，小说与二战结束初期美军军机坠毁于三叉山的事件为背景。完整得奖名单见星云大师教育基金官网：https://www.vmhytrust.org.tw/messages/35/1