罗西尼《小庄严弥撒》本地首演

小庄严弥撒

地点：新加坡艺术学院音乐厅

时间：10月28日（星期六）晚上7时30分

票价：20元起

购票：sistic.com/events/rossini1023

看点：19世纪意大利歌剧巨匠罗西尼创作过很多脍炙人口的歌剧，如《塞维利亚的理发师》《威廉·退尔》等，是欧洲音乐史上最早通过商业剧场名利双收的作曲家之一。在其创作生涯的后半段，他潜心创作了不少宗教音乐。

《小庄严弥撒》（Petite Messe Solennelle）创作于1863年，本地歌剧艺术团体Lirica Arts创办人吴翰卫说：“这部作品非常精彩，在本地呈献这部作品是我多年来的心愿。近年来，台湾已经演过几次这部作品。相信此次是该作品在本地的首演。”

吴翰卫介绍，这弥撒曲常被戏称为“既不小，也不庄严”。作品长度约为一个半小时，属大型作品，音乐本身也有很多戏谑和幽默的造型设计，跟罗西尼本人的性格和一贯的风格相契合。乐谱还上标记着：“由两台钢琴与簧风琴构成的《小庄严弥撒》需要男、女、阉人三种性别的四位歌手，与八人的合唱，共12个小天使就可以了。”

《小庄严弥撒》本地首演由吴翰卫、丁湘庭、郑渊智、许翠珠担任独唱，杜万胜指挥Resonance of Singapore合唱团呈献，林瑞君、林忠汉演奏钢琴，龚久隆演奏簧风琴。