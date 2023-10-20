张佩思：跨国界跨领域的艺术创作——观《八仙变数》

随着智能科技的崛起与完善，电脑和机器是否能够代替人类治理国家呢？

《八仙变数》是由九年剧场和兴传奇青年剧场联合呈献的科幻寓言剧。这个跨国及跨艺术领域的合作将故事设定在一个称为“近未来”的世界。在这个世界里，人工智能已发展至全新境界并使用科技来治理国家。在《八仙变数》的国度里，总裁替代了总统，成为国家的最高元首。为了不让总裁实行最新的意志控制技术，一个名为 “八仙”的组织绑架了他。在此故事框架的基础上，导演兼编剧谢燊杰开启一连串的反转和变数，令戏剧的节奏变得十分紧凑。观众要十分专注才能解开剧中不断抛出的问题以及心中的疑惑。到底谁才是卧底？谁又背叛了谁？真相又是什么？

剧中把总统变成总裁的设定非常有趣。总裁是管理一个机构的最高决策人，而总统是治理国家的元首。当总统替换成总裁，意味着一个国家变成了机构，其管理的方式也有所不同。身为总裁，在做出任何决策时应以机构利益作为出发点，但总统却应以人民利益作为决策的考量。因此，这一个小小职称的变化，十分有效地突显了剧中的核心冲突——统治者的利益与人民的需求。生活在越来越科技化的世界里，剧中所提及的假设情景极有可能在不久的将来应验。而那时，我们所处的环境，是否也会变成一个只以利益为决策考量的国家呢？

戏剧戏曲相结合

兴传奇青年剧场是台湾以戏曲为主的剧团，九年剧场是以戏剧为主的剧团，这不免让观众期待《八仙变数》将会如何结合戏曲和戏剧。原以为这次的演出将会以戏曲、戏剧各一半的表演方式进行。相反，演出是以现代戏剧为主要的表演形式，融入戏曲中的 “唱念做打”等元素。就如导演在场刊中提及的“希望从传统戏曲中提炼出精髓，让当代戏剧的语汇愈加丰富”。这次的合作的确让九年剧场的忠实观众有不一样的感官体验。其中，总裁绑架的那段戏，更是让观众看到兴传奇青年剧场的演员们在舞台上精湛的武打动作，大饱眼福。

九年剧场采用两套演员训练法——“铃木演员训练”以及“观点”作为剧团的基础演员训练。长期使用相同的演员训练法除了能够训练演员的肢体，还让演员有共同的表演语言，有利于群体戏的编排。《八仙变数》延续了九年剧场一贯的独特群戏风格以及简洁利落的摆放和移动道具，其中自是下了不少功夫。

《八仙变数》精湛的演出让本地观众看到了传统与现代结合的成果。而当我们迎来全电脑时代的那一天，是否能够真正结合两者，带来不一样的可能性？

（作者是剧场工作者，个.体工作室创办人）