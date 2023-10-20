韩劳达创作50年专场 横跨时空众生相

韩劳达将以五部相声剧目呈献“劳而达之”50周年相声专场，其中有借古喻今，也有对小市民日常生活的观察。他将这次专场演出，形容为“半个世纪以来戏剧和相声创作生涯的小总结”。除了快板，全部节目是首次亮相的新作品。

新加坡文化奖与华族文化贡献奖得主、本地相声名家韩劳达推出创作生涯50年纪念专场，以五部曲艺作品作为耕耘半世纪的成绩单。

韩劳达原名韩永元，自1970年代开始相声写作，结识马季、姜昆、唐杰忠和李金斗等名家，孜孜向国外相声名家汲取养分，在狮城播撒曲艺传统的种子，开拓相声苑林。自首作《送票》1973年在新马地区巡演以来，韩劳达长年笔耕，是本地高产的相声创作家，以及华语戏剧界资深剧作家。他在1990年获颁新加坡文化奖（戏剧），亦在2017年获颁首届华族文化贡献奖（个人），两者都是对他创作生涯的重要肯定。

五部曲艺作品意义深远

2023年11月，韩劳达将以五部相声剧目呈献“劳而达之”50周年相声专场，其中有借古喻今，对潮流美学的观点，也有对小市民日常生活的观察，可谓横跨时空的众生相。他个人则将这次专场演出，形容为“半个世纪以来戏剧和相声创作生涯的小总结”。

开场的一段快板书《向历史提问号》，改编自韩劳达的另一部相声剧《狮城悬案》。《狮城悬案》首演于2015年，后在2019年为纪念新加坡开埠200年，改编为《狮城古今笑谈》。这场演出由新加坡报业控股华文媒体集团推出，彼时以公开免费的形式在全岛四地巡演，为的就是推广相声艺术。

作为《狮城古今笑谈》的姐妹篇，写于2016年的《向历史提问号》则面向年轻族群，以欢快气氛点出新加坡历史上的几宗悬案，最后也表达对“小红点”的愿景和期望。如今以此为演出开场，既轻松明快，也意义深远。

相声《破洞牛仔裤》则要在笑谈中剖析时尚美丑观念，对“美学”施加想象甚至颠覆，以幽默诙谐的手法诠释审美观的多面性。何为时尚，何为美？破洞和缺陷又是否可以为美？届时，两名相声演员陈乃纶和曾琬婷将穿上破洞牛仔裤“现身说法”，并混入街舞元素。

独角戏《手机2020》，由苏佳亮饰演同时有三部手机，生活中面临多重困扰的小市民。（梁麒麟摄）

一部30分钟的独角戏《手机2020》，是韩劳达和戏剧工作者苏佳亮联合创作的悲喜剧。它反映生活压力剧增的当下，一个小市民的无奈和悲喜。一人为何手持三台手机？在疫情阴霾笼罩下，且看他如何面对命运、友情、亲情和爱情的重重压力，或许能找到共鸣之处。

《嫦娥奔月外一章》则借双簧的自由跳接角色，再造嫦娥和后羿的现代寓言。韩劳达分享，这是一段以滑稽双簧手法诠释的现代寓言，甚至还反映新加坡“乌鸦太多”的无奈现况。作品由聚舞坊舞者欧阳和李加乾联合呈献。

喜剧《网上老头》反映三代同堂的新加坡家庭，在思想和生活态度上的代沟和融合过程。（受访者提供）

喜剧《网上老头》的阵容值得期待，由著名话剧和影视演员黄家强导演，主要演员有资深演员杨世彬、林福来，以及青少年演员许照贤、吴思蕾和张梓诚，这一家子反映的，是网络时代来临后，不同世代间的冲突和磨合。韩劳达说：“《网上老头》是我创作喜剧爱好的延续。”

相声对推广华语的助益

这次专场由南方文艺社主办，除了快板，全部节目都是首次亮相的新作品。55岁以上观众，能以39元（包含行政费）购买55元和85元的票。

韩劳达受访时分享：“相声需要幽默感，台上的演员要能够以轻松的口吻，在一来一往的聊天中，抛出接地气的笑话。”但它诚然也不是“玩玩的”。有别于脱口秀的一句一个笑话，相声的“包袱”在于组织和铺垫，埋得够深方显功力之深。正因如此，为演出增加字幕等设定，都可能把笑料“刨掉”，也即剧透。

他强调，在诙谐轻松的氛围下，相声对推广华语极有助益。“相声不像话剧需要繁复装置，只要一两个人就可以，但它同时却对语言有极高要求，讲求节奏韵律和语言清晰。”

韩劳达创作生涯50周年纪念专场