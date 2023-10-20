萨洛本地独奏法国钢琴经典

亚历山大·萨洛钢琴独奏会

地点：滨海艺术中心音乐厅

时间：10月28日（星期六）晚上7时30分

票价：38元起

购票：sistic.com/events/alexandre1023

看点：由滨海艺术中心呈献，法国钢琴家亚历山大·萨洛（Alexandre Tharaud）10月来新加坡举办独奏会，演奏法国钢琴经典。

萨洛出生于1968年，是法国钢琴界具有代表性的人物，曾在1989年德国ARD国际音乐比赛获得第二名。他至今已出版25张独奏专辑，曲目涵盖巴赫、斯卡拉蒂、肖邦、勃拉姆斯至拉赫玛尼诺夫等广泛的音乐风格，是当今国际乐坛最活跃的独奏家之一。

此次来新加坡举办独奏会，他以纯粹法国音乐经典为主题。他接受《联合早报》电邮采访回答：“这场节目围绕我的祖国法国音乐展开，这四位作曲家对我从小就意义重大： 拉莫、德彪西、萨蒂和拉威尔。他们相互影响、相互呼应，就像来自同一个家庭的四个人。他们有各自的性格特点，但却流淌着共同的血液，有着共同的敏感性。”

“一场音乐会的节目要突出每一个作曲家和每一部作品。对我来说，拉莫的音乐很自然地引领到德彪西，他们在歌唱性、与自然和宇宙的关系上有共通性。下半场则有些‘黑暗’的色彩，还有萨蒂音乐中卡巴莱（cabarat）歌舞的风格，这对后来的拉威尔有很深的影响。事实上，拉威尔的每首作品，都在向萨蒂致敬。”

这场音乐会的另一亮点，是萨洛自己对德彪西和拉威尔作品的钢琴改编。比如拉威尔的《圆舞曲》，他说：“我增添了一些炫技性片段，融入了交响的色彩。”

“一场音乐会应该对观众有所触动，让他们的生活有些不同的看法。”萨洛说：“我希望通过我的音乐给观众带来快乐，暂时忘记生活的烦恼，而当他们走出音乐厅时，会对生活有更多的确信和洞见。”