塔利斯学者合唱团带来西斯廷小堂圣乐

▲西斯廷小堂的音乐

滨海艺术中心音乐厅

3月14日（星期四）

晚上7时30分

票价：45元、60元

购票：sistic.com/events/tallis0324

看点：西斯廷小堂（Sistine Chapel）是罗马梵蒂冈城内最著名的教堂之一，以其壮观的艺术作品和深厚的历史意义闻名于世，特别是米开朗基罗创作的《创世纪》天顶画和《末日审判》壁画为其内部装饰。而少有人知的是，西斯廷小堂也是文艺复兴时期诸多伟大音乐作品的首演之地。

3月14日，来自英国的“塔利斯学者合唱团”（The Tallis Scholars）将为本地观众带来曾在16世纪回响于西斯廷小堂的灵音圣乐。

塔利斯学者合唱团由英国指挥、音乐学者菲利普斯（Peter Phillips）于1973年在伦敦成立，是世界著名的早期音乐合唱团，以演绎文艺复兴时期的宗教圣乐闻名。合唱团2000年6月曾在新加坡维多利亚音乐厅表演，菲利普斯对钟楼的钟声有深刻的印象。

这场音乐会将呈献Allegri、Morales、Palestrina等早期音乐作曲家的作品。Palestrina是16世纪罗马乐派的代表性作曲家，更有教会音乐之父的美誉。观众将难得欣赏他创作的”Missa Papae Marcelli”（马塞利弥撒），这部作品是在教廷禁止使用复调音乐后，为了证明教堂音乐同样可以既优美又清晰易懂的一部经典作品。

而在同时代的音乐作品中，没有比Allegri创作的“Miserere”更广为流传的旋律。相传教皇如此喜欢这部作品，以至于下谕令禁止这首作品在教廷的墙外演出。如今，这部作品成为文艺复兴时期音乐的代表作之一。

这场节目还将演绎Festa、Victoria、Josquin和Carpentras等作曲家的作品，通过这些作品，人们可以一瞥专属梵蒂冈教廷的音乐宝库，聆听一场由宗教、权力、艺术交织的叙事。