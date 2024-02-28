张棋汶：为最好的时机做准备——观《只在乎你》

大学期间开始接触华艺节的演出，每年最期待的不仅是能够观赏好戏，也更享受与亲友一同步入剧场看戏的乐趣。朋友之间总是打趣说，华艺节像是我们的团拜活动，每年必定会在滨海艺术中心碰面，也会见到许久没见的师长们。大家边聊生活边聊戏，不也是一种团聚？在这匆匆流去的时光里，能够和自己爱的人、自己在乎的人一起共度美好时刻，正是九年剧场在今年华艺节中所呈献的《只在乎你》想要观众得到的重要启示。

《只在乎你》的前身是九年剧场在2022年上演的华艺节委约作品《你我之间》，九年剧场艺术总监谢燊杰这次找来了原班演员阵容，续写张家在母亲去世多年后，三姐妹与家人之间故事。《只在乎你》的剧本延续了《你》的写实风格，讲述的内容都是我们熟悉的生活面貌，人物和语言也富有浓浓的本地特色。像是剧中年轻一代的陈敏和凯旋习惯以英语沟通，姨丈是个喜欢谈论政治的“安哥”，二姐诗琳在疫情后开始当网红等等，观众很容易就代入这些情节中，产生共鸣。

“亲情”是这部剧最重要的主题，而剧中最令人动容的就是张家成员之间的爱，是具有包容性并且能够跨越各种界限的爱。剧中对于“爱”的理解并非单一或二元对立，大姐诗琦离婚后交了新的男朋友；孙女陈敏与印度族同胞交往；小妹诗洁则是跟同性伴侣旅居澳大利亚。剧本里的角色设定，皆体现出爱可以有很多不同的理解与诠释。剧里所展现的亲情也超越了血缘关系：大家把同父异母的诗琳当作自己人一样看待；姨丈中风后和姨妈陷入财务困难，张家三姐妹把两老接回来像父母一样照顾；甚至在诗洁因肾衰竭需要捐肾者时，大姐的男朋友也愿意挺身而出。或许家人之间可能一时无法接受这些非一般的爱，但最后都因为关心和在乎亲人，所以学会了包容和接纳。

叙述属于新加坡人的故事

谢燊杰与华艺节早在2012年就开始合作，呈献翻译剧《谁怕吴尔芙？》。之后九年剧场正式成立，并在接下来的几年推出许多源自经典剧本的作品。呈献中文翻译剧在当时成为九年剧场的“招牌”，也奠定剧团在本地剧场界的地位。近年来，虽然本地的语文环境不断地改变，九年剧场依然将自己定位为“新加坡华语剧团”，也转向创作原创华语剧本，体现剧团对华文文化传承的使命和责任。

在《只在乎你》中，当诗琳和女儿陈敏一起排戏时，女儿提到了本地华文剧场的窘境，让人感到些许无力。但就如剧中那句令人印象深刻的台词：“人们常说要为最坏的时刻做打算，其实，我们更应该为最好的时机做准备。” 九年剧场近几年的转型，便是在为最好的契机做准备。

虽然本地华语剧场是块艰难耕耘的土地，但值得赞赏的是九年剧场坚持将华语剧场拓展至更广大的观众群，并在作品中融入本地色彩的多元文化和语言元素，扎根本土，叙述属于新加坡人的故事。

（作者是教育工作者）