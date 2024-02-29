【开卷】诗歌《漂木》

“漂木”喻示生命的一种状态。读清柘的“漂木”不妨重温洛夫的长诗“漂木”，两者可以互文参照。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

[00:19] 作品分享

[01:38] 赏析

《漂木》 作者： 清柘

我好像听到流水声

还在银河路上

踟蹰不前

如何才能让所有的行星

和太阳

理解冰湖的冷漠

你更牵挂的是落地之后

这颗星

能否坚持特立独行

为梦想永远敞开身心

木讷的远山也想凑过来

看个究竟

而荧惑仍是一部迷人的古书

迢遥如光年

千秋一寸心

而海岸线总绕着巴比塔还在

年年攀升

可怜今夜鹅毛雪

裹着白色袈裟

默默诵经

也许你会怀念白乐天

如沉入湖底的木鱼

终于醒了

漂木也就有了最后

的归宿

注：雪夜里的星火，总是那么迷人眼目，古汉语里因火星荧荧如火，位置、亮度又经常变动，让人无法捉摸而称之为“荧惑”。 2013年9月，美国太空署的火星探测车“好奇号”发现火星的土壤含有丰富水分，显示它有足够的水资源可供未來移民使用。2018年7月，意大利航天局宣布，在火星冰盖之下发现一个直径20公里的冰下湖。中国的“天问一号”火星探测器，则在2020年7月发射升空。翌年5月中，天问携带的“祝融号”火星车在火星乌托邦平原南部成功着陆，而白乐天的依然荧荧如火，温暖人心。